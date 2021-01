Viên chức nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108 được hưởng những gì?

Tôi dự định xin nghỉ hưu sớm theo quy định của Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Viên chức nghỉ theo chế độ này được hưởng những chế độ gì?



Những chính sách ảnh hưởng đến người lao động có hiệu lực từ năm 2021

Viên chức tự nguyện nghỉ hưu sớm theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn



Trên đây là câu hỏi bạn đọc có email thonguyenxx@xx gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.



Luật gia Cấn Thị Phương Dung - Công ty Luật TNHH YouMe - trả lời:



Điều 8 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế quy định về chính sách về hưu trước tuổi như sau:



1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu tối thiểu quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:



a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;



b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động;



c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 (một phần hai) tháng tiền lương.



Khoản 3 Điều 169 Luật Lao động năm 2019 quy định tuổi nghỉ hưu như sau:



3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.



Như vậy, viên chức nghỉ hưu sớm theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP được hưởng các chế độ theo quy định nêu trên.





Tư vấn pháp luật



Hãy liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19008088 - gọi đường dây nóng: 0979310518; 0961360559 để nhận được câu trả lời nhanh chóng, kịp thời hoặc gửi email cho chúng tôi: tuvanphapluat@laodong.com.vn hoặc đến số 6 Phạm Văn Bạch, Hà Nội và 198 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TPHCM để được Luật sư tư vấn trực tiếp vào các ngày thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần.



Chuyên mục được thực hiện với sự hỗ trợ từ Công ty Luật TNHH YouMe.



https://laodong.vn/tu-van-phap-luat/vien-chuc-nghi-huu-som-theo-nghi-dinh-108-duoc-huong-nhung-gi-872543.ldo





Theo PHƯƠNG DUNG (LĐO)