Thêm đối tượng người lao động được hỗ trợ tiền mặt do Covid-19

Đây là nội dung mới tại Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.



Theo đó, bổ sung thêm đối tượng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng, gồm:





- Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gặp khó khăn do Covid-19 không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.



- Người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT gặp khó khăn do Covid-19 không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.



Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1-4-2020 và không quá 3 tháng.

