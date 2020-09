Mức phạt với tài xế không thắt dây an toàn, che biển số

Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, pháp luật có chế tài xử phạt tài xế không thắt dây an toàn, song nhiều người vẫn "quên" không thực hiện.



Bộ Công an đề xuất không dừng xe quá 5 phút

Việc thắt dây an toàn à biện pháp để bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của tài xế và người ngồi trên xe ôtô. Ảnh: P.V.



Theo luật sư Trạch, chế tài được nêu trong Nghị định 100/2019, ban hành ngày 31.12.2019 về việc xử phạt tài xế, người ngồi trên ôtô không thắt dây an toàn.



Cụ thể, mức phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng với tài xế không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ôtô không thắt dây an toàn (Tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.



Phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng với người được chở trên xe ôtô không thắt dây an toàn (Tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.



Ông Trạch cho rằng, người Việt Nam chưa có thói quen thắt dây an toàn khi điều khiển hoặc ngồi trên xe ôtô là do trước đây pháp luật quy định chưa rõ ràng và việc chế tài chưa nghiêm.



Tuy nhiên, hiện nay chế tài phạt cao nên phần nào khắc phục được việc này. Vấn đề tài xế còn đối phó vẫn còn khá nhiều là do nhận thức của người điều khiển và chưa thấy hết sự nguy hiểm cho tính mạng của mình.



Cũng theo luật sư Trạch, khi đối chiếu với những quy định trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đang có hiệu lực hiện nay thì không có lỗi nào xử phạt hành vi để xe quá bẩn.



Nghị định này chỉ xử phạt nếu xe quá bẩn mà che mờ biển số xe.



Cụ thể mức phạt như sau:



- Điều khiển xe ôtô gắn biển số xe bị che lấp, xử phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng (giữ nguyên so với mức phạt tại Nghị định 46 năm 2016);



- Điều khiển xe môtô, xe gắn máy gắn biển số xe bị che lấp, xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng (trước đây chỉ bị phạt từ 80.000 - 100.000 đồng); Điều khiển xe máy kéo, xe máy chuyên dùng gắn biển số xe bị che lấp, xử phạt từ 300.000 đến 400.000 đồng (trước đây không bị xử phạt).



“Nhiều người tham gia giao thông không lưu ý việc để biển số xe dơ, dính bùn hay bị mờ... đến khi bị CSGT thổi phạt và mức phạt là rất cao mới ngã ngửa ra. Do đó, phải thường xuyên kiểm tra biển số đăng ký giữ sạch sẽ và nguyên vẹn biển số để tránh bị phạt oan uổng", luật sư Trạch nói.

https://laodong.vn/phap-luat/muc-phat-voi-tai-xe-khong-that-day-an-toan-che-bien-so-839683.ldo



Theo Việt Dũng (LĐO)