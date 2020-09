Công an các địa phương hạn chế cấp chứng minh nhân dân

(GLO)- Công an các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo về việc hạn chế cấp chứng minh nhân dân (CMND) để chuẩn bị cấp thẻ căn cước công dân (CCCD).





Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến về triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Theo đó, trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tổ chức triển khai việc chuyển đổi đồng bộ từ CMND đang sử dụng hiện nay sang thẻ CCCD gắn chíp điện tử. Do đó, để tránh lãng phí, góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước, đồng thời tránh mất thời gian và công sức đi lại của công dân, Công an các địa phương thông báo tạm dừng cấp CMND tại địa bàn các xã đến khi có thông báo triển khai thực hiện cấp thẻ CCCD. Bên cạnh đó, các đơn vị này cũng thông báo chỉ tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại CMND trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp bách cho giao dịch của cá nhân, tổ chức.

Trước đó, ngày 9-9, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Theo đó, Bộ Công an đặt mục tiêu sẽ cấp 50 triệu CCCD có gắn chíp điện tử trước ngày 1-7-2021.

VĂN NGỌC