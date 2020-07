Sẽ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến cuối tháng 12.2020

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với đơn vị, người lao động gặp khó khăn đến hết tháng 12.2020.



Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ BHXH. Ảnh: Hải Nguyễn



Tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14.7.2020 về phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.2020, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu BHXH Việt Nam nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng với đơn vị, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trước mắt là đến hết tháng 12.2020.



Đồng thời, cần phải tập trung vào một số nội dung khác như: Các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất các khoản vay hiện hữu và các khoản vay mới; đơn giản hóa quy trình, thủ tục, hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay;



Thúc đẩy phát triển mạnh phân khúc nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà ở;



Hướng dẫn các địa phương rà soát, hỗ trợ dứt điểm để không còn gia đình có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, giải quyết căn bản số hồ sơ tồn đọng; Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn của thế giới để phục hồi du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép…



Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng, hoặc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gây ra nếu doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm; đồng thời, hàng tháng đôn đốc doanh nghiệp đóng đầy đủ, kịp thời quỹ ốm đau, thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quỹ BHYT và bảo hiểm thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.



Sau thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, doanh nghiệp tiếp tục đóng bao gồm cả việc đóng bù quỹ hưu trí và tử tuất của thời gian tạm dừng đóng trước đó.



Trước đó, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 860/BHXH-BT gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.



Theo đó, các doanh nghiệp được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 6.2020.



