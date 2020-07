Chính sách mới từ tháng 8.2020: CSGT cấp huyện được xử phạt trên quốc lộ

Từ tháng 8.2020, các chính sách như Cảnh sát giao thông (CSGT) cấp huyện được tuần tra xử phạt trên quốc lộ; thực hiện nâng chuẩn giáo viên theo lộ trình; xe chưa cấp biển có thể được tham gia giao thông; thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được bảo hiểm y tế thanh toán… sẽ chính thức có hiệu lực.



Sẽ có thêm 4 trường hợp phải thu hồi đăng ký xe, biển số xe



Từ ngày 1.8, Thông tư 58/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực. Theo thông tư này, xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông cần tiến hành đăng ký tạm thời.



Như vậy, chỉ cần đăng ký tạm thời, các xe chưa có biển được phép tham gia giao thông. Tuy nhiên, xe đăng ký tạm thời chỉ được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.



Cũng theo thông tư này, sẽ có thêm 4 trường hợp phải thu hồi đăng ký xe, biển số xe so với quy định cũ, gồm: Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển; xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu; xe quân sự không còn nhu cầu cấp biển số xe dân sự; xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định. Ngoài ra, còn 7 trường hợp phải thu hồi đăng ký xe, biển số xe Thông tư 58 vẫn kế thừa quy định cũ.



Cũng theo Thông tư 58 năm 2020, biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen sêri biển số sử dụng lần lượt một trong 20 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải. Ngoài ra, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31.12.2021.



CSGT cấp huyện được tuần tra, xử phạt trên quốc lộ



Từ ngày 5.8.2020, Thông tư 65/2020/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát giao thông (CSGT) có hiệu lực thì chỉ còn 4 trường hợp CSGT được dừng phương tiện.



Cụ thể, gồm: Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi thu được các hành vi vi phạm về giao thông và các hành vi vi phạm khác; Thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông. Có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm…



Cũng theo Thông tư 65, Công an cấp huyện bố trí lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ sau: Các tuyến quốc lộ, đoạn quốc lộ không phải tuyến quốc lộ trọng điểm, quốc lộ có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp và các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Các đoạn quốc lộ thuộc các tuyến quốc lộ trọng điểm, đoạn quốc lộ có tình hình trật tự, an toàn giao thông phức tạp và các tuyến giao thông đường bộ có vị trí quan trọng mà đi qua thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thị trấn thuộc huyện theo kế hoạch của Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng CSGT…



Thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được BHYT thanh toán



Tại Thông tư 13/2020/TT-BYT Bộ Y tế đã bổ sung thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán từ ngày 10.8 như: Nhóm dịch vụ chụp cắt lớp vi tính 64-128 dãy, nhóm dịch vụ Chụp cắt lớp vi tính từ 256 dãy trở lên...



Thực hiện nâng chuẩn giáo viên theo lộ trình



Sau nhiều lần dự thảo, ngày 30.6.2020 vừa qua, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 71 năm 2020 quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.



Tại nghị định này, Chính phủ đã quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có hiệu lực từ ngày 18.8.2020.



Những giáo viên thuộc đối tượng được cử đi đào tạo nâng chuẩn trình độ được hưởng nguyên lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định. Đồng thời, thời gian đào tạo được tính vào thời gian công tác liên tục.



Gia đình quân nhân dự bị được trợ cấp đến 240.000 đồng/ngày



Nghị định 79/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành đã quy định chế độ, chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên. Nghị định có hiệu lực từ ngày 21.8.2020.



Trong đó có nội dung, ngoài quân nhân dự bị thì gia đình của họ cũng được hưởng trợ cấp. Cụ thể: 160.000 đồng/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị thuộc diện lao động, học tập, làm việc trong các cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; 240.000 đồng/ngày đối với gia đình quân nhân dự bị không thuộc các đối tượng trên.



