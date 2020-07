Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 971/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.

Có Căn cước công dân sẽ được cấp hộ chiếu ở bất cứ đâu

Ba trường hợp chỉ đóng 50% tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Từ hôm nay (8-7): Tài khoản ví điện tử chưa xác thực sẽ bị tạm khóa

Nghệ nhân hoàn thành sản phẩm thổ cẩm tại làng dệt Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)





Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 971/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc.



Quyết định nêu rõ, bí mật Nhà nước độ tuyệt mật bao gồm kế hoạch triển khai, báo cáo thực hiện chiến lược, đề án về vấn đề dân tộc, lĩnh vực công tác dân tộc liên quan đến lợi ích quốc gia chưa công khai.



Bí mật Nhà nước độ tối mật bao gồm: Đề án, kế hoạch, biện pháp phòng, chống, đấu tranh với hoạt động các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc để xuyên tạc, phá hoại đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gây mất ổn định nghiêm trọng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Báo cáo có nội dung nhận xét, đánh giá về các đối tượng lợi dụng vấn đề dân tộc gây mất ổn định ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



Bí mật Nhà nước độ mật bao gồm: Báo cáo, đánh giá, biện pháp đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch gây mất trật tự, an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kế hoạch, báo cáo có nội dung phản ánh, đánh giá về tâm tư của đồng bào dân tộc thiểu số liên quan đến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước có ảnh hưởng đến chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.



Bí mật Nhà nước độ mật còn có kế hoạch, báo cáo, số liệu về hoạt động nghiên cứu, điều tra, thống kê, tổng hợp để xác định thành phần, tên gọi và danh mục các dân tộc có nội dung tác động đến chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự.



Theo TTXVN/Vietnam+