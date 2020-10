An Khê: Tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho trên 100 đoàn viên, thanh niên

(GLO)- Ngày 16-10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Duy Tuấn Phát tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho trên 100 hội viên, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.





Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Ngọc Minh

Tại buổi tập huấn, hội viên, đoàn viên, thanh niên được phổ biến các kiến thức cơ bản về an toàn giao thông đường bộ; các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn cách tổ chức tập huấn, truyền thông về an toàn giao thông.



Sau phần tập huấn kiến thức, hội viên, đoàn viên, thanh niên tham gia thực hành kỹ năng lái xe an toàn, khoa học; lái xe qua tấm ván hẹp, vượt chướng ngại vật…



Dịp này, Ban tổ chức trao nhiều phần quà ý nghĩa cho những hội viên, đoàn viên, thanh niên có câu trả lời hay, chính xác trong phần thi đố vui.



Lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên, thanh niên trong quá trình tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn trên địa bàn.

NGỌC MINH