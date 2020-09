Gia Lai: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

(GLO)- Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn tỉnh vào những tháng cuối năm, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 1917/UBND-NC về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (4-10).





Kiểm tra, bảo dưỡng trang-thiết bị phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Ảnh: Thanh Nhật

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, chấp hành nghiêm chế độ trực 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý tin báo cháy, bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia chữa cháy, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Triển khai các biện pháp PCCC, đảm bảo an toàn tuyệt đối trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC tại các cơ sở y tế và khu cách ly tập trung phòng-chống dịch Covid-19.

Chủ động kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực PCCC. Tham mưu cấp thẩm quyền đình chỉ hoạt động các cơ sở không chấp hành. Mở các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC ở cơ sở, nhất là các địa bàn và cơ sở trọng điểm dễ xảy ra cháy nổ. Phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ...



Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC, gắn với tăng cường thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về PCCC. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC, thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật và các biện pháp an toàn PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nhà ở, góp phần PCCC và giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra...

THANH NHẬT