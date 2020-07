Việt Nam đạt thành tích kỷ lục tại Olympic Hóa học quốc tế 2020

Cả bốn thí sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế 2020 đều đạt huy chương vàng. Đây là thành tích kỷ lục, tốt nhất từ trước đến nay của Việt Nam.



Việt Nam giành 2 huy chương vàng,2 huy chương bạc Olympic Hóa học quốc tế

Đội tuyển Olympic Việt Nam đạt thành tích cao nhất trong lịch sử dự thi Olympic Hóa học quốc tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Đoàn Việt Nam có 4 thí sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế 2020 thì cả 4 em đều đạt huy chương vàng, lập thành tích cao nhất của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế từ trước đến nay.



Đây là thông tin vừa được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sáng nay, ngày 31/7.



Các học sinh đạt huy chương vàng gồm em Lý Hải Đăng (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Thành phố Hải Phòng); em Nguyễn Hoàng Dương (học sinh lớp 11, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); em Phạm Trung Quốc Anh (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An); em Đàm Thị Minh Trang (học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định.)



Điểm của các thí sinh của Việt Nam đều xếp thứ hạng cao trong cuộc thi. Em Lý Hải Đăng đạt 97,0/100 điểm, đứng thứ 5/231 thí sinh. Em Nguyễn Hoàng Dương đạt 94,08/100 điểm, đứng thứ 9/231 thí sinh. Em Phạm Trung Quốc Anh đạt 92,50/100 điểm, đứng thứ 15/231 thí sinh. Em Đàm Thị Minh Trang đạt 91,12/100 điểm, đứng thứ 22/231 thí sinh.



Kết quả chung của toàn đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai sau Hoa Kỳ.



Kỳ thi Olympic Hoá học quốc tế năm 2020 lần thứ 52, được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Các đội tuyển quốc gia dự thi theo hình thức thi trực tuyến (Remote Access Exam) theo đúng Quy chế của Olympic Hóa học quốc tế. Đội tuyển Việt Nam dự thi tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và được quản lý, theo dõi trực tuyến qua hệ thống camera với chế độ thời gian thực của Ban Tổ chức Olympic Hóa học tại Thổ Nhĩ Kỳ.



Kỳ thi năm nay có các đội tuyển của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự (so với năm 2019, số đội tuyển tham gia dự thi đã giảm đi hơn 20 do ảnh hưởng của dịch COVID-19).



Thành tích thi Olympic Hóa học quốc tế của Việt Nam các năm gần đây.



Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần đầu tiên năm 1996, được tổ chức tại Liên bang Nga. Ở năm đầu tiên này, đoàn Việt Nam đạt ba huy chương đồng và một giải khuyến khích.



Năm 2020 là lần đầu tiên Việt Nam đạt cả 4 huy chương vàng. Trước đó, các năm 2005 và 2017, đoàn Olympic Hóa học quốc tế của Việt Nam cũng có thành tích rất ấn tượng với ba huy chương vàng và một huy chương bạc.



Năm 2019, kỳ thi Olympic Hóa học diễn ra tại Cộng hòa Pháp. Đoàn Việt Nam giành hai huy chương vàng và hai huy chương bạc. Trong đó, em Trần Bá Tân là thí sinh đạt điểm cao thứ 4 của kỳ thi và được trao giải cho thí sinh xuất sắc nhất điểm thi thực hành với điểm tuyệt đối 40/40. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có một thí sinh đạt điểm tuyệt đối cho phần thi thực hành, phần thi vốn được xem là điểm yếu của các đội tuyển của Việt Nam so với các đội tuyển Olympic quốc tê, không chỉ ở môn hóa học mà ở các các môn thi khác.



Năm 2018, đội Olympic Hóa học quốc tế của nước ta giành một huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng.

Theo Phạm Mai (Vietnam+)