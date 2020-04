Ngành Bảo hiểm Xã hội: Quan tâm người lao động, doanh nghiệp

(GLO)- Những ngày qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng thời bám sát chỉ đạo của ngành để kịp thời hướng dẫn người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ liên quan do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG DỊCH COVID-19

Tại BHXH tỉnh và hệ thống BHXH các huyện, thị xã, toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống đều thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt trước khi vào cơ quan, đeo khẩu trang, rửa tay khô sát khuẩn... theo khuyến cáo của ngành Y tế; hạn chế tập trung đông người; rà soát, cân nhắc chỉ tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo thật sự cần thiết (kể cả hình thức trực tuyến)… Trong trường hợp phải tổ chức họp thì thực hiện vệ sinh, khử trùng phòng họp; bố trí chỗ ngồi giãn cách hợp lý; đảm bảo các đại biểu dự họp được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay khô sát khuẩn trước khi vào họp, không bắt tay, giảm thiểu các thủ tục lễ tân, tiếp xúc xã giao không cần thiết. Ngoài ra, công tác vệ sinh môi trường tại cơ quan BHXH được thực hiện thường xuyên.

Người dân đến giao dịch tại BHXH tỉnh. Ảnh: N.Y

Việc chủ động thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh phòng dịch của cơ quan BHXH được người lao động, khách hàng đồng tình hưởng ứng. Ông Nguyễn Kim Thanh (tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku) cho hay: “Khi đến đây liên hệ làm việc, tôi thấy ngay cổng vào có bảng hướng dẫn cụ thể các bước vệ sinh phòng dịch; kiểm tra thân nhiệt cho khách hàng, có bố trí nước rửa tay sát khuẩn và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang. Tôi thấy đây là điều rất thiết thực”.

HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KỊP THỜI

Theo ông Đoàn Ngô-Phó Giám đốc BHXH tỉnh, nhằm kịp thời tháo gỡ một phần khó khăn cho các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, BHXH tỉnh đã kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực vận tải hành khách, du lịch, lưu trú nhà hàng và các ngành nghề đặc biệt khác đang gặp khó do dịch Covid-19 tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất.

Đoàn viên thanh niên BHXH Gia Lai hướng dẫn người dân đến làm việc tại cơ quan thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng dịch Covid-19 ngày 25-3 vừa qua. Ảnh: N.Y

Theo đó, các đơn vị, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch Covid-19 nếu có từ 50% số lao động trở lên phải tạm thời nghỉ việc khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh hoặc bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản gây ra theo quy định tại khoản 1, Điều 88 Luật BHXH năm 2014; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 16, Nghị định 115/2015/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thì lập hồ sơ gửi cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội và cơ quan Tài chính địa phương để thực hiện dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian dừng đóng BHXH được thực hiện từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đến tháng 6-2020. Trường hợp đến hết tháng 6-2020, dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc, nếu doanh nghiệp có đề nghị thì cơ quan BHXH tỉnh phối hợp với cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội và cơ quan Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, gửi BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến tháng 12-2020.

Nhằm đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng-chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh đề nghị Bưu điện tỉnh có phương án chi trả an toàn, phù hợp bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4-2020. Về việc này, bà Nguyễn Thị Thanh Vân-Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh-cho biết: Ngoài tăng cường vận động, khuyến khích người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM thì Bưu điện tỉnh cũng đã tính toán các phương án, trong đó, sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng tận nhà đối với người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp BHXH từ 80 tuổi trở lên; người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác… ngay từ tháng 4-2020. “Bưu điện tỉnh cũng sẽ đề xuất các giải pháp, thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 tại điểm chi trả, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng”-bà Vân nói.