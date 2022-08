(GLO)- Ngày 16-8, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới".





Hội thảo được tổ chức tại Hội trường Bộ Công an (Hà Nội), trực tuyến đến 63 điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chủ trì và tham gia điều hành hội thảo có: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng-Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng, GS.TS Tô Lâm-Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ-Thứ trưởng Bộ Công an; PGS. TS Phạm Minh Tuấn-Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.



Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ sự cần thiết và những yêu cầu phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới; phân tích làm rõ sự phát triển tư duy lý luận của Đảng, đặc biệt là những nhận thức mới trong Văn kiện Đại hội XIII về phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia; làm rõ thực trạng và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới một cách hiệu quả và thiết thực...; đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5-9-2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Toàn cảnh Hội thảo.





Mục đích của hội thảo làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và khẳng định vị trí, tầm quan trọng phát huy sức mạnh của toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Kết quả hội thảo là cơ sở để kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần chủ động bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa", phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.



Tổng kết hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, thực tiễn đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống nhất quản lý của Nhà nước và sức mạnh của toàn dân, cả hệ thống chính trị và đoàn kết toàn dân tộc là nguyên tắc cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.



Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh vai trò của nhân dân tham gia xây dựng nền an ninh, thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn".



Đồng thời qua hội thảo, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an nhân dân quán triệt nghiêm túc lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất" để lực lượng Công an nhân dân là "thanh bảo kiếm" sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.





HUỲNH LÊ