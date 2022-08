(GLO)- Chiều 12-8, tại Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Gia Lai đã tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.





Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe đánh giá tình hình, kết quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ công tác thời gian tới.

Tại ngày hội, các già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Chư Păh và cán bộ, công nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh đã ký kết quy ước thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Quang Tấn



Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, Gia Lai đã tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hơn 550 lượt tại tổ dân phố, thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp, thu hút trên 50.450 lượt người tham gia.



Đồng thời, đã tổ chức tuyên truyền bằng xe loa 6.560 lượt; phát 1.547 lượt bản tin, phóng sự; phát hơn 46 ngàn tờ rơi tuyên truyền công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy, phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn… Ngoài ra, ngành chức năng cũng đã tổ chức cho 118.261 hộ gia đình ký cam kết; đăng tải, chia sẻ hơn 200 tin bài tuyên truyền trên trang mạng xã hội.



Các hoạt động đã góp phần quan trọng trong công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng cộng đồng dân cư có môi trường sống an toàn, lành mạnh.



Tại ngày hội, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo các cấp, các già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Chư Păh và cán bộ, công nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh đã ký kết quy ước thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.



Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng 8 giấy khen cho các già làng, người dân và cán bộ, công nhân Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.



QUANG TẤN