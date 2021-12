Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ lần thứ 7 (mở rộng)

(GLO)- Sáng 22-12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.

Năm 2021, kinh tế của huyện Đak Pơ tiếp tục tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 2.400 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch phù hợp; tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 46,84%; ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 35,69%; ngành thương mại-dịch vụ chiếm 17,47%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,45 triệu đồng, đạt 92,71% Nghị quyết. So với năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 2,9%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 15,1%. Điểm sáng nhất trên lĩnh vực kinh tế là thu ngân sách ước đạt hơn 30,8 tỷ đồng, đạt 111,01% Nghị quyết. Các hoạt động văn hóa, xã hội triển khai phù hợp trong điều kiện phòng-chống dịch Covid-19; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống người dân trong huyện cơ bản ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện có 49/49 Chi bộ thôn, làng tổ dân phố có cấp ủy; 7/49 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, làng, tổ dân phố. Trong năm, đã kết nạp mới 57 đảng viên, đạt 3,29% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hiền

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân của các hạn chế còn tồn tại, đồng thời thảo luận, đề ra các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022. Qua đó, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ đảng viên và Nhân dân huyện Đak Pơ trong năm qua. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng bộ huyện phải tính toán, xây dựng kịch bản phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh khó khăn bởi dịch bệnh. Đảng bộ huyện cần xem xét, phân tích kỹ những nguyên nhân dẫn đến 4 chỉ tiêu chưa đạt, cũng như đánh giá tình hình thực tế của từng địa phương để có những định hướng, chỉ đạo sát sao. Bên cạnh đó, huyện cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; cương quyết và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng; khai thác khoáng sản trái phép; quan tâm hơn nữa đến công tác giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.