Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng)

(GLO)- Ngày 13-12, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khoá XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022.





Dự hội nghị có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh



Trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội, đạt những kết quả tích cực. Theo đó, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) là 8.998 tỷ đồng, đạt 99,82% kế hoạch, tăng 15,76% so với năm 2020. Hoạt động công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp được duy trì hoạt động ổn định. Thương mại-dịch vụ có bước phát triển; tổng mức luân chuyển hàng hóa và dịch vụ ước đạt 5.261 tỷ đồng, đạt 100,04% kế hoạch, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2021 là 3.630 tỷ đồng, đạt 139,62% kế hoạch, tăng 65% so với năm ngoái. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 137,3 tỷ đồng, đạt 144,75% dự toán tỉnh giao, đạt 80,55% dự toán HĐND thị xã giao.



Công tác quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ, phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo. Việc chỉ đạo triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quan tâm.



Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có bước phát triển; chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan trong cộng đồng; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả, kịp thời hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo 0,84% (còn 148 hộ), hộ cận nghèo 2,28% (401 hộ). Tình hình quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tư an toàn-xã hội được giữ vững.



Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được đôn đốc, thực hiện tốt; từ đầu năm đến nay, Đảng bộ thị xã phát triển được 74 đảng viên, đạt 100% kế hoạch, đạt 3% so với Nghị quyết đề ra. MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã tập trung hướng về cơ sở; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19.

Bí thư Đảng ủy xã Tú An Võ Anh Tài tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh



Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII về tiêu chí, nhiệm vụ năm 2022; chương trình làm việc năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã năm 2022; báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2022; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 3-7-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…



Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của thị xã trong năm 2021. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 còn nhiều phức tạp, vì vậy, Đảng bộ phải tính toán thật kỹ, xây dựng kịch bản phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh khó khăn bởi dịch bệnh. Trong quá trình chỉ đạo, lãnh đạo cần xem xét đặc điểm ưu, hạn chế của từng địa phương để có những định hướng, chỉ đạo sát sao; tập trung đánh giá công tác bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn. Đồng chí Rah Lan Chung đề nghị Đảng bộ thị xã cần tiếp tục quan tâm, ưu tiên chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông, cây xanh đường phố, hệ thống điện chiếu sáng, nâng cao các tiêu chí theo quy định của Trung ương để xây dựng thị xã An Khê trở thành đô thị loại III; phát huy tiềm năng du lịch. Cùng với đó, cần quan tâm củng cố kiện toàn bộ máy tại các cơ quan còn thiếu, còn yếu; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, quan tâm đến đời sống người dân…”.



NGỌC MINH