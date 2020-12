Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê thông qua chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

(GLO)- Ngày 15-12, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) khóa XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19, biến đổi khí hậu, thiên tai đã ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, Đảng bộ thị xã An Khê đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Theo đó, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 7.772 tỷ đồng, đạt 97,4% kế hoạch (tăng 10,6% so với năm 2019). Thu ngân sách trên địa bàn thị xã đạt 111,79 tỷ đồng, đạt 110,6% dự toán tỉnh giao. Hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện, đồng bộ. Công tác phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, xây dựng làng nông thôn mới có nhiều chuyển biến cực.



Lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục có bước phát triển; quốc phòng-an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong công tác xây dựng Đảng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).



Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê đã tập trung phân tích những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong năm 2020, trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2021. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua 19 chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

NGỌC MINH