Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Sơn lần thứ XIV

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-2, Đảng bộ phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Thị ủy An Khê chọn tổ chức đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư.

Đảng bộ phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020-2025). Ảnh: Ngọc Minh

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Tây Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra; kinh tế-xã hội phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng gia tăng các ngành thương mại, dịch vụ; thu ngân sách hàng năm đều vượt chỉ tiêu thị xã giao, đạt trên 122%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,38%/năm, đến cuối năm 2019 còn 1,77%. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; triển khai hiệu quả công tác chính sách an sinh xã hội. Hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư, diện mạo đô thị đã có bước khởi sắc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững.

Đảng bộ phường Tây Sơn hiện có 13 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11/13 chi bộ có chi ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp được 38 đảng viên mới, đạt 2,86%/năm. Qua phân loại hàng năm có trên 87% chi bộ trực thuộc đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trên 82% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Tây Sơn quyết tâm thực hiện các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đó là: phấn đấu đến năm 2025 thu nhập quân đầu người đạt 85 triệu đồng/năm, phấn đấu tăng thu ngân sách hàng năm từ 10% trở lên; tỷ lệ tuyến đường đạt chuẩn văn minh đạt 80% trở lên; 100% tổ dân phố văn hóa, phường được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh…

Bí thư Thị ủy An Khê- Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ 4 bên phải) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tây Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Minh

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tây Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Lương Thành Công tái đắc cử Bí thư Đảng ủy phường. Đồng thời, bầu 27 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã An Khê lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.