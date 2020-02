Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Đak Đoa lần thứ IX

(GLO)- Ngày 26-2, Đảng bộ Quân sự huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Anh Huy

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt 3 khâu đột phá, từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho lực lượng vũ trang huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, kết quả kiểm tra công tác huấn luyện hàng năm đạt 100% yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt trên 76%. Công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm và tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bình quân đạt trên 90%; 3 năm liền (2017-2019) Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài ra, công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được mở rộng và đạt 100% kế hoạch. Lực lượng dân quân tự vệ tiếp tục được xây dựng theo hướng vững mạnh, rộng khắp, độ tin cậy cao, tỷ lệ đạt 1,52% dân số. Đăng ký, quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật, sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên đạt 99,8% biên chế, đúng chuyên nghiệp quân sự đạt 98%. Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy Quân sự huyện đã tham mưu, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huy động hơn 1.400 ngày công giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai và 14.700 ngày công để chung sức xây dựng nông thôn mới, giúp dân xóa đói giảm nghèo....

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận và thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Tập trung tham mưu, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững ổn định tỷ lệ trên 70% xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt 100% chỉ tiêu và 100% xã đạt tiêu chí 19.1 trong xây dựng nông thôn mới. Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, phấn đấu có trên 70% công dân nhập ngũ đạt sức khỏe loại 1 và 2. Tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ chỉ tiêu trên giao; mỗi xã, thị trấn hàng năm kết nạp 1-2 đảng viên trong dân quân; 100% chi bộ quân sự có chi ủy...

Ban chấp hành Đảng bộ quân sự huyện khóa mới ra mắt đại hội. Ảnh: Anh Huy

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện khóa IX và bầu 2 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.