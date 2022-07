Chuyên gia: Đây là loại rau tốt nhất cho gan của bạn

Theo Johns Hopkins Medicine, gan thực sự phục vụ hơn 500 chức năng trong cơ thể.





Chức năng chính mà nhiều người biết đến là gan sản xuất mật, giúp thải độc tố ra ngoài.



Gan cũng giúp phân hủy chất béo để hỗ trợ tiêu hóa, giúp sản xuất cholesterol và quản lý lượng glucose dư thừa, đồng thời giúp điều chỉnh và quản lý quá trình đông máu.





Tất cả các loại rau đều tốt cho sức khỏe và gan của bạn. Ảnh: Shutterstock



Như bạn có thể thấy, gan của bạn vô cùng quan trọng, điều này có thể khiến nhiều người trong chúng ta hỏi, "làm thế nào chúng ta có thể giữ cho lá gan của mình khỏe mạnh?".



Một trong những cách chính bạn có thể chăm sóc cho sức khỏe lá gan của mình là thông qua chế độ ăn uống.



Kết hợp các loại thực phẩm giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu, chất béo lành mạnh, nhiều trái cây và rau, đồng thời hạn chế tiêu thụ đường, rượu và thực phẩm chiên, có thể là một cách ăn uống tuyệt vời để có một lá gan khỏe mạnh.



Nếu bạn đang tìm cách kết hợp một số thực phẩm tốt cho gan vào chế độ ăn uống của mình, thì rau quả là một nơi tuyệt vời để bắt đầu.



Theo chuyên gia y tế Lauren Manaker, cũng là chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký và là tác giả của cuốn The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, tất cả các loại rau đều tốt cho sức khỏe và gan của bạn, và bông cải xanh là một trong những loại tốt nhất cho gan của bạn, theo Eat This, Not That!



Bông cải xanh là một trong những loại rau tốt nhất cho gan của bạn. Ảnh: Shutterstock



Điều gì về bông cải xanh khiến nó trở nên tốt nhất cho gan của bạn? Theo chuyên gia Manaker, đó là tất cả các hợp chất chứa trong loại rau này.



Chuyên gia Manaker cho biết: “Bông cải xanh là một loại rau thuộc họ cải có thể hỗ trợ sức khỏe của gan với các hợp chất tự nhiên của nó, bao gồm Diindolylmethane và glucoraphanin.



Các hợp chất như thế này được tìm thấy trong bông cải xanh có liên quan đến việc có đặc tính chống ung thư và hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên mà gan cung cấp".



Diindolylmethane và glucoraphanin là những hợp chất không chỉ được tìm thấy trong bông cải xanh mà còn ở hầu hết các loại rau họ cải như súp lơ, cải xoăn và bắp cải.



Hoạt động chống oxy hóa của chúng rất hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe gan của bạn và có thể góp phần vào sức khỏe tổng thể của cơ thể bạn, theo Eat This, Not That!

Theo Khuê Nguyễn (TNO)