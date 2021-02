Giữ sức khỏe làn da dăm ba ngày tết

Bác sĩ, lương y chia sẻ về giữ sức khỏe, làn da dăm ngày tết theo phương cách đông và tây y.

Ảnh: Shutterstock

Giữ làn da

Ở góc độ tây y, chuyên gia về da - bác sĩ Võ Thị Bạch Sương (TP.HCM) chia sẻ: Khi ra đường, mang khẩu trang, đội mũ, dùng trang phục che nắng, thoa kem chống nắng. Lúc về nhà cần làm sạch da ngay và thoa kem dưỡng ẩm. Luôn giữ làn da sạch sẽ. Ngoài ra, cần duy trì uống đủ nước, ăn đủ bữa, đầy đủ dưỡng chất và ngủ đủ giấc, để giúp da tươi nhuận.

Dưới góc độ y học cổ truyền, theo lương y Phạm Như Tá (Hội Đông y TP.HCM), dịp tết trời lạnh, nắng dễ làm khô da, môi trường nhiều khói bụi, chế độ ăn uống cần nhiều rau quả tươi, như: bưởi, dâu, cam, nho, dưa leo... để giúp làn da tươi đẹp.

Có thể dùng những phương cách dưới đây để chăm sóc làn da:

1. Dùng 1 quả cà chua, 1 củ cà rốt, 1 quả táo, một ít rau cần tươi, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, 1 muỗng cà phê mật ong. Cà rốt, cà chua, táo, rau cần rửa sạch, ép lấy nước, cho vào nước chanh, mật ong, khuấy đều tay, cho vào bình đậy kín nắp, để vào tủ lạnh trước khi dùng.

2. Dùng 1/2 kg quả đu đủ chín, vài trái táo đỏ, tầm 30 gr hạt sen, đường phèn (vừa đủ), 1 ly sữa bò tươi. Hạt sen bỏ tim; táo bỏ hạt; đu đủ gọt bỏ vỏ, bỏ hạt, cắt miếng nhỏ. Tất cả cho vào một cái thố cùng đường phèn, sữa bò tươi đem chưng cách thủy đến chín để dùng. Món này giúp làn da sáng, mịn, rất thích hợp với người có làn da khô. Hoặc có thể làm cách: lấy 1/2 quả đu đủ chín, 1 ly sữa bò tươi, một ít đường cát cùng đem xay nhuyễn để dùng với nước đá.

3. Dùng 100 gr quả dâu tây chín (tươi), 2 trái cà chua, 2 lát chanh, 1 muỗng cà phê mật ong. Dâu, cà chua rửa sạch (cà chua bỏ vỏ lụa), cắt nhỏ, rồi cùng một ít nước đá xay sinh tố, cho vào ít mật ong để dùng. Cách này giúp tăng sức đề kháng cho da.

4. Lấy 1/2 quả bưởi, 100 gr nho tươi, 2 quả chuối già, 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Nho, bưởi bỏ hạt (bưởi bỏ màng lụa), chuối bỏ vỏ, đem xay nhuyễn để dùng (dùng lạnh). Cách này giúp làn da chắc khỏe, nhất là khi trời nắng nóng, môi trường nhiều bụi…

Giữ sức khỏe

Theo lương y Phạm Như Tá, cần lưu ý về dinh dưỡng ở thời điểm tết để giữ sức khỏe.

Có thể vận dụng một số cách, món ăn theo cổ truyền dưới đây:

1. Dùng 200 gr sườn heo non, cùng các vị thuốc: sinh địa 20 gr, huyền sâm, ngọc trúc, sa sâm, hạt sen, kỷ tử (mỗi thứ 10 gr), thạch hộc 5 gr, 5 quả táo đỏ. Sườn non rửa sạch để ráo nước. Cho một ít nước vào nồi nấu sôi, cho sườn non vào luộc sơ qua rồi bỏ nước. Cho một lít nước khác vào nồi nấu sôi và cho sườn non vào nấu cho sườn thật mềm, cho các vị thuốc trên vào nấu đến khi chín mềm, gia vị vừa dùng. Món này có công dụng bồi bổ cơ thể, giúp thanh nhiệt, tăng tân dịch cho cơ thể.

2. Dùng 2 trái khổ qua tươi, 50 - 100 gr thịt heo nạc, 10 gr cọng miếng, một ít nấm mèo, hành lá, gia vị. Rửa sạch khổ qua, cắt bỏ ruột và ngâm nước muối pha loãng mươi phút. Nấm mèo ngâm nước ấm 10 phút cho mềm, rửa sạch, cắt nhỏ dạng sợi dài; miếng ngâm nước ấm 10 phút, vớt ra rửa sạch, để ráo nước, cắt đoạn ngắn; thịt nạc rửa sạch, bằm nhỏ; hành lá cắt đoạn ngắn. Trộn đều các nguyên liệu trên lại rồi cho vào bên trong trái khổ qua, thả vào nồi, cho nước ngập khổ qua, nấu với lửa lớn cho sôi, hạ lửa nhỏ nấu tiếp đến khi khổ qua chín mềm. Theo đông y, món này vừa bồi bổ, vừa giúp thanh nhiệt - hợp với dịp tết.

Giữ dáng

Với những người dư cân, người có cholesterol máu cao, sợ mấy ngày tết làm tăng cân, “mất dáng”, theo lương y Như Tá, có thể dùng một số cách sau:

1. Trước bữa ăn, dùng 1 đĩa bí đao luộc chín nhằm “lấp đầy” phần nào dạ dày.

2. Dùng 1/2 kg quả bí đao, gọt bỏ vỏ, rửa sạch, cắt miếng, đem luộc với 1 - 1,5 lít nước, luộc cho bí chín, lấy nước dùng trong ngày để giảm cholesterol.

3. Dùng 100 gr rong biển (sấy khô), 1 quả trứng gà, cùng các gia vị hành, tiêu bột, gừng, muối vừa dùng. Cho rong biển, gừng, hành vào nồi nước nấu đến khi rong mềm thì cho trứng gà vào khuấy đều. Nêm nếm gia vị vừa dùng. Món này hợp với người thừa cân, người có lượng cholesterol cao, gan nhiễm mỡ.

Theo Thanh Tùng (TNO)