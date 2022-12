Việt Nam trong top quốc gia an toàn nhất thế giới

Việt Nam được xếp vào danh sách các quốc gia có "rủi ro vừa phải" với khách du lịch, cùng Malaysia và Brunei.



Khách nước ngoài tại phố cổ Hà Nội vào tháng 11.2022. Ảnh: Ý Yên

Những quốc gia được xếp hạng ở mức có "rủi ro vừa phải" được xem là khá an toàn, theo Global Guardian, một công ty tư vấn chuyên về rủi ro trên đường du lịch. Những quốc gia này có khả năng quản trị nhanh chóng và hiệu quả hầu hết khủng hoảng và mối đe dọa an ninh cá nhân. Tuy nhiên, hoạt động du lịch có thể bị ảnh hưởng bởi những hoạt động phạm pháp nhỏ lẻ, thiên tai...

Việt Nam nổi tiếng an toàn, với tình hình chính trị ổn định và không có bất kỳ mối đe dọa khủng bố nào. Tại khu vực Đông Nam Á, các quốc gia Philippines, Thái Lan, Campuchia, Lào và Indonesia được xếp hạng có mức "rủi ro trung bình", do nguy cơ xảy ra bất ổn nhỏ lẻ, hoạt động phạm pháp và khả năng quản trị khủng hoảng hạn chế.

Quốc gia duy nhất trong khu vực được xếp hạng ở mức "rủi ro thấp" là Singapore - điểm đến an toàn nhất Đông Nam Á. Những quốc gia an toàn nhất thế giới đối với du khách gồm Đức, Ba Lan, Na Uy, New Zealand, Ireland, Đan Mạch, Áo, Lithuania, Latvia, Estonia, Nhật Bản và Canada.

Bảng xếp hạng an toàn của Global Guardian gồm 163 quốc gia, dựa trên dữ liệu về mức độ ổn định chính trị, quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, vũ khí hạt nhân, xung đột bên trong và bên ngoài lãnh thổ, chi tiêu dành cho quân sự, tỷ lệ tội phạm...