Các chương trình chào đón năm mới 2023 tại Hội An

Chào năm mới 2023” gồm chuỗi các hoạt động diễn ra xuyên suốt từ ngày 28.12.2022 đến hết ngày 8.1.2023, nhằm khép lại năm 2022 và chào đón năm mới 2023 tại thành phố Hội An.



Hội An tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới 2023. Ảnh: Visit Hoi An

Mở đầu là sự kiện “Con đường nghệ thuật và sáng tạo” tổ chức từ ngày 28.12.2022 đến ngày 8.1.2023 tại Vườn tượng An Hội. Điểm nhấn là trại sáng tác các tác phẩm nghệ thuật từ nguyên vật liệu tái chế, thân thiện với môi trường như: gốm, tre, vải vụn...

Qua bàn tay của các nghệ nhân, những tác phẩm mang đến giá trị nghệ thuật đầy sáng tạo để khán giả thưởng lãm. Hoạt động này nhằm cổ vũ các sáng tạo nghệ thuật đi đôi với nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, vừa giới thiệu hình ảnh một Hội An theo hướng du lịch xanh và thành phố sáng tạo.

Lễ hội “Tinh hoa Trà Việt”, Hội An 2022 diễn ra từ ngày 30.12.2022 đến hết ngày 1.1.2023 tại Khu phố cổ, là một màu sắc mới của chuỗi sự kiện năm nay. Những tư liệu minh chứng cho hoạt động kinh doanh Trà tại Hội An và các loại Trà từ khắp các vùng miền cả nước sẽ được giới thiệu tại lễ hội lần này.

Cùng với đó, nhiều hoạt động xoay quanh văn hóa thưởng Trà với sự tham gia của những nghệ nhân, các nhà Trà, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh Trà sẽ mang đến một không khí vui tao nhã.

Đặc biệt, từ 19h30 ngày 31.12.2022 đến 1h ngày 1.1.2023, chương trình nghệ thuật chào năm mới với nhiều tiết mục: biểu diễn nghệ thuật, trình diễn các ca khúc xuân, dạ hội hóa trang… diễn ra tại sân khấu Vườn tượng An Hội.

Trong không khí hân hoan của ngày đầu năm mới, thành phố sẽ tổ chức Lễ dâng Trà đầu năm và Chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan Khu phố cổ Hội An vào lúc 9h ngày 1.1.2023 tại Đình Hội An. Chương trình thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Hội An đối với mỗi du khách đến với mảnh đất này.

Sự kiện “Hội An - Chào năm mới 2023” hy vọng sẽ góp thêm chút hương sắc rực rỡ trong hành trình khám phá của du khách tại thành phố nhỏ xinh đẹp bên bờ sông Hoài trong dịp năm mới.