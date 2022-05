Lời mời chào thân thiện hè 2022 từ phố biển

Du lịch Khánh Hòa đã tự tin trở lại sau những kết quả rất đáng mừng từ các kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương; 30/4 và 1/5. Sau bước tạo đà đầy khí thế đó, Khánh Hòa đang ráo riết chuẩn các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Nha Trang - Chào hè 2022”.

Một góc khu vực tắm bùn tại Khu Du lịch Hòn Tằm.

Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết, “Nha Trang - Chào hè 2022” được tổ chức từ ngày 3-5/6, gồm các hoạt động như: Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian Khánh Hòa “Đêm sắc màu huyền diệu”; đêm hội thời trang “Sắc biển”; chương trình nghệ thuật “Nha Trang - Rực rỡ những sắc màu”; lễ hội âm nhạc Ocean Holic Nha Trang 2022; triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số tiêu biểu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”; lễ hội cà-phê, một số giải thể thao như Giải vô địch bóng đá quốc gia; Giải vô địch cầu mây bãi biển quốc gia; Giải bóng đá U13 tỉnh Khánh Hòa; Giải chạy VnExpress Marathon Maverlous Nha Trang 2022 có quy mô thu hút từ 5 đến 10 nghìn người tham gia...

Nhiều hoạt động được đông đảo công chúng quan tâm như Liên hoan du lịch biển chủ đề “Nha Trang - Chạm đến trái tim!”, dự kiến diễn ra từ ngày 16-19/6 do Sở Du lịch chủ trì tổ chức. Sự kiện này được xác định là trọng tâm trong mùa du lịch hè năm nay của Khánh Hòa, và là chương trình hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022.

Chương trình được tổ chức với quy mô khoảng 200 gian hàng du lịch, thương mại, ẩm thực hoạt động theo hình thức không gian mở, không bán vé, không che chắn xung quanh để du khách và người dân địa phương có thể dễ dàng đến tham quan, tìm hiểu, tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ. Các địa phương, doanh nghiệp tổ chức gặp gỡ khách hàng, tự giới thiệu, chào bán các sản phẩm, các dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn qua các hoạt động vãn hóa nghệ thuật, trò chơi có thưởng, chào bán tour giá ưu đãi...

Khu vực ẩm thực giới thiệu các nét văn hóa ẩm thực đặc trưng; tương tác với khách tham quan, bao gồm ẩm thực Việt Nam và ẩm thực đường phố; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng cùa Khánh Hòa cũng như các địa phương trên cả nước.

Cạnh đó, Liên hoan tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm liên kết du lịch giữa Khánh Hòa với Đắk Lắk “Biển và rừng”; Khánh Hòa với Lâm Đồng “Biển và hoa” cùng nhiều tỉnh thành khác trên cả nước; giữa Khánh Hòa với các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air...

Dự kiến, sự kiện thu hút hơn 100 nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm dịch vụ, du lịch.

Một sự kiện được quan tâm nữa là Cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam do công ty TNHH Hunky Dory Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa tổ chức. Với chủ đề Hãy đến “xứ Trầm, biển Yến”, chương trình được đánh giá là một trong những hoạt động điểm nhấn trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2022.

Từ các vùng miền của Tổ quốc, những người đẹp mang quốc tịch Việt Nam sẽ cùng nhau đến với hành trình thể hiện bản thân, tìm hiểu và yêu hơn ngành du lịch, để từ đó trở thành các đại sứ du lịch. Vòng bán kết cuộc thi được tổ chức từ ngày 9-10/7, tại Khu Du lịch nghỉ dưỡng Champa Island Nha Trang; vòng chung kết được tổ chức từ ngày 11-28/7 tại VinWonders-Vinpearl Nha Trang, đảo Hòn Tre.

Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ phối hợp Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Hiệp hội Trầm hương Khánh Hòa tổ chức bán đấu giá sản phẩm Trầm Hương để gây quỹ vì người nghèo của tỉnh Khánh Hòa.

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, ông Huỳnh Đức Hòa cho biết: “Chúng tôi xác định cuộc thi mang ý nghĩa vô cùng lớn lao và cũng là trọng trách quan trọng của ban tổ chức trong việc góp phần vào sự phát triển, phục hồi ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Đây cũng là sự kiện mang tầm vóc quốc gia, giúp lựa chọn ra đại diện Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam tham gia các cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế để khẳng định vẻ đẹp, vị thế của người phụ nữ Việt Nam, quảng bá du lịch Việt Nam đến với bạn bè thế giới”.

Tiếp nối với nhóm sự kiện, hoạt động dịp hè là chuỗi hoạt động, sự kiện dịp lễ 2/9 với chủ đề “Nha Trang - Mùa thu lại về”, gồm 11 hoạt động, sự kiện khác nhau. Nổi bật là Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh; Chương trình nghệ thuật "Nha Trang - Mùa thu lại về"; Biểu diễn vở tuồng về phong trào Cần Vương và tổ chức Hội thảo khoa học về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trên quê hương Khánh Hòa được tại thị xã Ninh Hòa.

Đàn đá - nét văn hóa độc đáo của người Raglai ở huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Chuỗi các hoạt động, sự kiện nói trên hứa hẹn mang đến không khí sôi động và hấp dẫn cho nhân dân và du khách khi chọn Nha Trang, Khánh Hòa là điểm đến tham quan du lịch vào dịp năm mới 2023. Đồng hành với các hoạt động lễ hội tại thành phố Nha Trang, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra tại các địa phương trong tỉnh như Lễ hội ẩm thực thị xã Ninh Hòa được tổ chức tại khu du lịch Dốc Lết, Ninh Hòa; biểu diễn nghệ thuật bài chòi tại thị xã Ninh Hòa và Lễ hội trái cây Khánh Sơn, dự kiến diễn ra từ ngày 4-7/8.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng cho biết, trong suốt quá trình chuẩn bị, UBND tỉnh Khánh Hòa tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan; bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt là công tác phòng, chổng dịch Covid- 19 đối với mỗi hoạt động, sự kiện.

Chương trình “Nha Trang - Chào hè 2022” có tính liên tục, kết nối, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn, vừa đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, tinh thần cho nhân dân vừa thúc đẩy hoạt động du lịch. Để tổ chức hiệu quả các chương trình, hoạt động này, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm.