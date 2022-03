Báo quốc tế: Việt Nam đang là điểm đến du lịch đầy thu hút

Travel Off Path nhận định Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn với chính sách nhập cảnh thông thoáng, trong khi thenationalnews.com nêu bật 5 lý do thuyết phục để du khách tìm đến với Việt Nam.



Trình diễn bay khinh khí cầu bên bờ biển Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Hai năm sau khi đóng cửa biên giới, từ ngày 15/3, Việt Nam đã chào đón du khách nước ngoài với chính sách mở cửa du lịch hoàn toàn.

Trong nỗ lực khôi phục hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới, Việt Nam đã mở cửa trở lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch dành cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách du lịch ra nước ngoài và khách du lịch nội địa.

Trang web du lịch Travel Off Path của Mỹ nhận định rằng Việt Nam đang trở thành điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế với chính sách nhập cảnh thông thoáng, trong khi trang mạng thenationalnews.com nêu bật 5 lý do thuyết phục để du khách tìm đến với Việt Nam.

Trang Travel Off Path ngày 17/3 cho rằng sau khi mở cửa hoàn toàn trở lại đón khách du lịch nước ngoài, Việt Nam được đánh giá đang áp dụng điều kiện nhập cảnh dễ dàng nhất trong số các nước ở khu vực Đông Nam Á.

Không giống các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á cũng đã mở cửa trở lại cho khách du lịch, Việt Nam không yêu cầu du khách xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19 hoặc giấy chứng nhận đã khỏi COVID-19 khi nhập cảnh. Ngoài ra, du khách cũng không bị buộc phải trải qua thời gian cách ly.

Khách du lịch chỉ cần tuân theo các quy định khá tối thiểu khi nhập cảnh vào Việt Nam gồm Có kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh trong 24 giờ đầu và xét nghiệm PCR 72 giờ trước khi xuất cảnh. Tuy nhiên, điều này không cần áp dụng cho du khách từ 2 tuổi trở xuống.

Việt Nam cũng đã nối lại chương trình miễn thị thực cho công dân từ 13 nước, trong đó có Anh, Pháp, Đức, Italy... Việt Nam đã mở lại trang web E-visa (thị thực điện tử), cho phép công dân từ 80 quốc gia có thể nộp đơn xin thị thực du lịch 30 ngày (nhập cảnh một lần).

Travel Off Path cũng đưa ra so sánh các chính sách của 4 điểm đến khác của Đông Nam Á vốn thu hút đông khách du lịch nước ngoài gồm Campuchia, Philippines, Thái Lan và Indonesia, từ đó chỉ ra rằng lý do chính khiến Việt Nam hiện được coi là quốc gia dễ nhập cảnh nhất trong khu vực Đông Nam Á là do không yêu cầu khách du lịch phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng.



Khách quốc tế đến Hà Nội trong ngày đầu mở cửa đón khách du lịch, ngày 15/3/2022. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, trang mạng thenationalnews.com cũng đăng tải bài viết nhận định 5 lý do thuyết phục để du khách nước ngoài chọn điểm đến Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam mở cửa trở lại hai năm sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Sau khi nhắc đến chính sách nhập cảnh thông thoáng của Việt Nam, thenationalnews.com nêu bật 5 lý do đáng để lựa chọn điểm đến Việt Nam bao gồm truyền thống lịch sử lâu đời, hệ thống song ngầm hấp dẫn, các bãi biển đẹp phù hợp cho lướt sóng, các sản phẩm thu công mỹ nghệ truyền thống đầy hấp dẫn và sức hút từ nền văn hóa đa dân tộc.

Theo thenationalnews.com, các thành phố của Việt Nam đã hiện đại hóa một cách nhanh chóng trong 20 năm qua nhưng du khách không cần phải đi quá xa khỏi đô thị để thưởng thức các cộng đồng truyền thống.

Ví dụ, chỉ cách thủ đô Hà Nội 60km về phía Tây, những con đường của làng Đường Lâm có những ngôi đền, miếu và hội quán lịch sử đã được công nhận là di sản văn hóa quốc gia.

Sự hấp dẫn của ngôi làng này là nó cung cấp một cái nhìn sâu sắc về các cộng đồng nông thôn yên bình của Việt Nam, nơi các phong tục truyền thống phát triển mạnh mẽ, khi được xem người dân địa phương làm bù nhìn bằng rơm, trình diễn những câu chuyện ngụ ngôn cổ trong lễ hội hoặc lùa trâu ra đồng.



Tam Cốc mùa lúa chín. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thenationalnews.com cũng giới thiệu điểm du lịch nổi tiếng Tam Cốc-Bích Động của Việt Nam như một sự kết hợp hoàn hảo của hệ thống sông ngầm, hang động hấp dẫn đáng kinh ngạc, cùng với phong cảnh của những thung lũng, đồng ruộng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Đất nước này còn hấp dẫn bởi khung cảnh hùng vĩ của vùng núi cao, với bức tranh hoang sơ và đầy màu sắc của những đỉnh núi chìm khuất trong mây và sương, những thửa ruộng bậc thang và những bộ quần áo đầy bản sắc của các dân tộc cổ xưa vùng cao.

Bên cạnh, đó, Việt Nam còn có những bãi biển yên bình và thơ mộng, thích hợp để lướt sóng, nổi bật là bãi biển Mỹ Khê của Đà Nẵng.

Du khách đến với Việt Nam còn bị hấp dẫn bởi những mặt hang thủ công truyền thống đầy tinh tế và đa dạng, ví dụ như nóng lá, đồ gốm sứ, đồ đất nung.

Thenationalnews.com nhấn mạnh từ đi bộ leo núi thăm các bản dân tộc vùng cao, đến thả trôi theo các con sông ngầm, lướt sóng theo phong cách của bộ phim Mỹ “Apocalypse Now,” khám phá những ngôi làng 1.200 năm tuổi và tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống, Việt Nam mang đến vô số trải nghiệm du lịch độc đáo.