Quảng Bình-điểm đến an toàn, hấp dẫn và khác biệt

Cùng với các sản phẩm du lịch sinh thái, mạo hiểm, khách sạn từ 3 sao trở lên và các homestay, farmstay có cảnh quan đẹp, gần gũi với thiên nhiên có lượng khách đặt trong dịp Tết Nhâm Dần tăng cao, Quảng Bình vừa đón khách nước ngoài đầu tiên cho thấy du lịch địa phương này đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19, những người làm du lịch Quảng Bình sắp có cái Tết bận rộn nhưng hạnh phúc và phấn chấn hơn.



Đoàn khách nước ngoài đầu tiên đến Quảng Bình cũng là nhóm làm phim về Phong Nha-Kẻ Bàng.

Cuối tháng 10/2021, nước ta bước vào giai đoạn bình thường mới song nhiều tỉnh, thành phố chưa dám “mở cửa” đón khách du lịch ngoại tỉnh vì e dè dịch bệnh. Trong khi đó, tỉnh Quảng Bình là một trong số ít địa phương đầu tiên mạnh dạn thực hiện đón khách du lịch ngoại tỉnh bằng các tour khép kín được bàn thảo, xây dựng kỹ lưỡng dựa trên tình hình thực tế của dịch bệnh dần được khống chế thành công trên phạm vi cả nước và tỉnh Quảng Bình.



Chinh phục thác Tiên trong rừng Động Châu (Quảng Bình).

Sau nhiều tháng sống trong điều kiện bị giãn cảnh, nhiều khách du lịch chọn Quảng Bình để… đi sâu vào trong rừng trải nghiệm, khám phá thiên nhiên mà không tiếp xúc với cộng đồng dân cư, chỉ tiếp xúc với nhân viên của công ty du lịch. Họ đi du lịch không chỉ vì đam mê mà còn để giải tỏa sự bí bức sau thời gian dài gian giãn cách và phong tỏa. Khách đến Quảng Bình vì thế cũng tăng dần.

Cùng với việc đón những đoàn khách du lịch đầu tiên, tỉnh Quảng Bình cũng mở thêm một số tour khám phá mới hứa hẹn mang tới những trải nghiệm mới lạ hấp dẫn cho du khách dưới điệp trùng rừng núi Trường Sơn. Một trong số đó là tour khám phá suối Tiên, rừng Đông Châu và chinh phục thác Cổng Trời ở huyện Lệ Thủy. Nơi đây là khu dự trữ thiên nhiên với rừng nhiệt đới thường xanh nằm trong vùng sinh thái rừng tự nhiên rộng lớn khoảng 500 nghìn ha, có tài nguyên rừng phong phú chưa được khai thác.



Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Đồng Hới là địa điểm được nhiều khách du lịch và người dân địa phương đến thăm và chụp ảnh check in.

Thông tin từ Sở Du lịch Quảng Bình cho biết, dịp Tết này, các sản phẩm du lịch sinh thái, mạo hiểm, khách sạn từ 3 sao trở lên và các homestay, farmstay có cảnh quan đẹp, gần gũi với thiên nhiên có lượng khách đặt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần tăng cao. Trong đó, Chày Lập farmstay tỷ lệ phòng đặt trước trong dịp Tết hơn 90%; Công ty TNHH MTV Chua Me Đất, Công ty TNHH Jungle Boss, Công ty TNHH NETIN có khách tham gia các chương trình tham quan trong suốt dịp Tết với số lượng lớn. Các khu, điểm tham quan du lịch của Trung tâm Du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng, động Thiên Đường mở cửa đón khách xuyên Tết. Khách đến Quảng Bình thường đặt tour nhóm nhỏ hoặc đi xe cá nhân gia đình.

Sau thời gian dài tạm dừng đón khách quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngày 27/1, Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với Công ty TNHH MTV Chua Me Đất (Oxalis) tổ chức đón đoàn khách nước ngoài đầu tiên tại Cảng hàng không Đồng Hới. Đoàn khách đầu tiên cũng là nhóm làm phim của BBC Landmark Natural gồm 6 thành viên do nhà sản xuất Theo Webb dẫn đầu cùng với ê-kíp sản xuất và hậu cần đến từ Mỹ và Anh. Trong đó, có nhiếp ảnh gia Ryan Deboodt, người đã mang các hình ảnh của Sơn Đoòng và Quảng Bình ra thế giới trong những năm qua.

Mục tiêu của bộ phim tại Quảng Bình là giới thiệu các trải nghiệm thiên nhiên, những bí ẩn bất tận của Quảng Bình, một trong những điểm đến du lịch an toàn, khác biệt và hấp dẫn nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á. Đây là lần đầu tiên những cảnh quan kỳ vĩ nhất của thế giới ở châu Á được lên sóng trong chương trình chuyên biệt về cảnh đẹp thiên nhiên của BBC.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình Đặng Đông Hà cho biết, thời gian qua, đơn vị đã duy trì kết nối thường xuyên, liên tục với các thị trường khách du lịch trong nước và quốc tế qua các nền tảng số và hoạt động liên kết, hợp tác với các đơn vị trong nước và nước ngoài. Đồng thời, Sở chủ động đón đầu xu hướng thị trường khách trong trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để sẵn sàng đón khách, thực hiện các chiến dịch quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch.

Việc đón đoàn khách nước ngoài đầu tiên cũng là các nhà làm phim quốc tế của cơ quan truyền thông có danh tiếng trên thế giới đến quảng bá cho tiềm năng du lịch của Quảng Bình là hoạt động nổi bật trong kế hoạch marketing mà Sở Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị triển khai trong năm 2022. Đây sẽ là một trong những cú hích, động lực để tiếp tục khẳng định vị thế của du lịch Quảng Bình - điểm đến thiên nhiên, an toàn và khác biệt.

Cũng theo ông Đặng Đông Hà, mặc dù khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng năm 2021, du lịch Quảng Bình liên tục được các tạp chí du lịch uy tín thế giới vinh danh: Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng là một trong 39 điểm đến của năm 2022 (AFAR, Mỹ), Sơn Đoòng là một trong 7 kỳ quan thế giới năm 2022 (CNN Traveller, Anh), Hồ Khanh’s Homestay là một trong những cơ sở lưu trú tốt nhất Đông Nam Á (Lonely Planet). Do vậy, việc được BBC Landmark Natural lựa chọn Quảng Bình để thực hiện bộ phim khám phá thiên nhiên trong năm 2022, tiếp tục khẳng định Phong Nha-Kẻ Bàng là điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt với những giá trị ngoại hang, độc đáo của thiên nhiên hàng đầu trên thế giới.