Du lịch Quảng Ninh sẵn sàng mở cửa đón khách dịp Tết Nguyên đán

Du lịch Quảng Ninh đã sẵn sàng các hoạt động trải nghiệm, vui chơi cho du khách khi đến với các khu nghỉ dưỡng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới. Hiện tại công tác chuẩn bị các trang thiết bị, cơ sở vật chất, dịch vụ, nhân lực để đáp ứng tốt nhu cầu tham quan dịp Tết cũng đã hoàn tất để phục vụ du khách.

Du lịch khép kín thu hút du khách trong chuyến du lịch Quảng Ninh dịp Tết Nguyên Đán



Du khách sử dụng dịch vụ ngâm chân thảo dược tại Làng Nương Yên Tử trong chuyến du lịch Quảng Ninh. Ảnh: CTT Quảng Ninh

Do dịch Covid-19 vẫn đang có diễn biến hết sức phức tạp nên năm nay nhiều gia đình đã chọn cách đi du lịch riêng theo từng nhóm nhỏ, tự đặt dịch vụ hoặc thông qua đơn vị du lịch đặt một phần dịch vụ để trải nghiệm du lịch cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

Đây cũng là lựa chọn của nhiều du khách bởi ưu thế có thể đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn của người dân. Anh Đào Xuân Lộc, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, chia sẻ: Hằng năm cứ vào dịp Tết là cả gia đình tôi lại chọn các tuyến du lịch xa để cùng nhau đi trải nghiệm, khám phá và lưu lại những khoảnh khắc cùng nhau.

Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên gia đình tôi sẽ tới những khu nghỉ dưỡng khép kín như Legacy Yên Tử để tận hưởng không khí trong lành và những dịch vụ sẵn có ở dịp Tết.

Nắm bắt được xu thế này, các địa điểm du lịch Quảng Ninh khép kín, cơ sở lưu trú như: FLC Hạ Long, Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, Khách sạn Mường Thanh, Khu tắm khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh… đã chuẩn bị sẵn sàng các chương trình trải nghiệm tại chỗ, khép kín với những hoạt động đặc sắc, mang hương vị Tết cổ truyền để phục vụ du khách.

Các chương trình, hoạt động hấp dẫn gắn liền với các trò chơi dân gian, lễ hội đặc sắc đầu xuân, như: Múa lân rồng chào mừng năm mới, làm bóng nghệ thuật, hái lộc đầu năm, viết thư pháp, ca nhạc truyền thống, vẽ tranh trên nón lá, thả vòng, cờ tỷ phú, làm lồng đèn, trang trí giỏ hoa quả, hướng dẫn làm bánh chưng và nem, trang trí cành đào, chơi cờ tướng... Các dịch vụ này được áp dụng gói ưu đãi sử dụng dịch vụ trọn gói với giá chỉ từ 1,25 triệu đồng/khách/đêm.

Tương tự, tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử, nhiều hoạt động chào đón du khách trong dịp Tết Nguyên đán cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ khi tới nơi đây.

Các hoạt động sẽ được phân theo từng giờ và từng ngày để du khách trải nghiệm, như: Ngâm chân thảo dược, gội đầu dưỡng sinh, bấm huyệt cổ, vai, gáy; thiền hành, thiền thở, yoga, thưởng thức "Diệu âm Yên Tử sơn"; khám phá non thiêng Yên Tử, khám phá cung điện cổ, múa rồng lân cầu may mắn đầu năm, đêm hội làng… Bên cạnh đó, cũng có các combo trải nghiệm tô tượng, tô vẽ chuồn chuồn tre, mặt nạ tre, nón, in tranh Đông Hồ, chữ thư pháp, chơi ô ăn quan, nhảy lò cò.



Du khách trải nghiệm du lịch Quản Ninh và tham gia hoạt động đánh Golf tại sân Golf Tuần Châu trên cơ sở đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh: CTT Quảng Ninh

Du lịch Quảng Ninh sẵn sàng mở cửa đón khách dịp Tết Nguyên Đán

Ông Lê Trọng Thanh, Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, cho biết: Để đón du khách vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chúng tôi đã sẵn sàng mọi chương trình cho du khách trải nghiệm gắn liền với các biện pháp an toàn phòng dịch.

Các sản phẩm dịch vụ trọn gói cũng đã được xây dựng chi tiết nhằm tạo ra những sản phẩm khác biệt phù hợp với bối cảnh phòng dịch. Để khách yên tâm khi trải nghiệm, chúng tôi cũng đã tăng cường ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng sản phẩm, kết nối với du khách, giúp khách hàng dễ dàng đặt các dịch vụ trực tuyến cũng như cập nhật thông tin sản phẩm của đơn vị.

Tới nay, các đơn vị lưu trú, khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng các hoạt động đón chào du khách dịp Tết Nguyên đán. Trên cơ sở cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, Quảng Ninh đang từng bước mở cửa trở lại các hoạt động du lịch, dịch vụ. Những khu nghỉ dưỡng khép kín, biệt lập và an toàn sẽ là xu hướng lựa chọn phù hợp với những chuyến nghỉ dưỡng của du khách, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh, với tinh thần hỗ trợ, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, Sở sẽ tiếp tục tổng hợp các đề xuất ý kiến trình UBND tỉnh xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện khơi thông du lịch liên vùng.

Trước mắt, để đón đầu dòng khách cho mùa du lịch xuân, ngay trong và sau Tết Nguyên đán, sẽ tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở lưu trú, khu du lịch thực hiện các chương trình đón khách, phục vụ nhu cầu vui chơi trên cơ sở đảm bảo nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đón 9,5 triệu khách trong năm 2022 và phục hồi bền vững ngành du lịch.