Kỳ vọng vào sự phục hồi của ngành công nghiệp không khói tại Quảng Nam

Những đoàn khách quốc tế đã đến và tiếp tục có nhiều đoàn khách quốc tế khác đăng ký đến với Quảng Nam là những tín hiệu cho thấy sự phục hồi của ngành du lịch Quảng Nam trong tương lai không xa.



Du khách quốc tế bắt đầu chương trình tham quan phố cổ Hội An. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Sau thành công của chuỗi hoạt động đón chào những đoàn khách du lịch quốc tế đến Việt Nam theo chương trình hộ chiếu vaccine, tỉnh Quảng Nam đã thiết lập loạt các sự kiện, các sản phẩm du lịch độc đáo để kỳ vọng nâng cao khả năng thích ứng với trạng thái "bình thường mới." Tất cả hướng đến mục tiêu khôi phục du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, cuối tháng 11 vừa qua, ngành du lịch Quảng Nam đã đón những đoàn khách quốc tế đến từ các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ, Na Uy, Hàn Quốc, Israel.

Sự chuẩn bị chu đáo trên tinh thần an toàn cho du khách là trên hết, cộng với sự đón tiếp nồng hậu của chính quyền, người dân, các điểm đến cũng như các điểm lưu trú chất lượng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Anh Aleksei Faberow, du khách Israel là một trong số những khách quốc tế đầu tiên đến Việt Nam theo chương trình Hộ chiếu vaccine chia sẻ: " Đến Việt Nam, tôi thấy rất an toàn, phong cảnh rất đẹp, con người hiền hòa, mến khách, các điểm đến rất hấp dẫn. Riêng đối với Mỹ Sơn - di sản của nhân loại được các bạn giữ gìn rất tốt. Tôi tin rằng sau khi Việt Nam mở cửa đón khách du lịch sẽ có nhiều khách quốc tế đến tham quan di sản này. Tôi và bạn bè nhất định sẽ trở lại Mỹ Sơn, trở lại Việt Nam. Với những nơi đã đến tham quan trong những ngày qua, chúng tôi tin rằng các bạn đã thành công trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19."

Kể từ đầu năm 2021, Quảng Nam là một trong những địa phương đầu tiên đưa ra các đề xuất, dự thảo chương trình đón khách du lịch quốc tế và đã có nhiều nỗ lực trong việc tái sắp xếp, khôi phục các hoạt động du lịch địa phương.

Hai Di sản Văn hóa thế giới là phố cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn là những điểm đến gắn với những sản phẩm du lịch độc đáo của tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nâng cấp chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch để đáp ứng nhu cầu của du khách. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm để thích ứng với trạng thái "bình thường mới."

Ông Phan Hộ, Giám đốc Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho biết Mỹ Sơn là điểm đến đặc biệt của du khách, nhất là khách quốc tế nhưng đã bị đóng cửa trong 2 năm qua vì dịch bệnh. Dẫu vậy, chúng tôi luôn duy trì tốt mọi hoạt động, nhất là duy tu sửa chữa, sẵn sàng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để phục vụ khách khi dịch COVID-19 được khống chế.



Chương trình nghệ thuật đặc sắc chào đón du khách. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Kỳ vọng vào sự phục hồi của ngành du lịch trong điều kiện bình thường mới, bên cạnh việc chủ động làm mới sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, tỉnh Quảng Nam đã ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh.

Bộ tiêu chí này được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển bền vững, được cộng đồng du lịch tích cực đón nhận. Mặt khác, tỉnh còn tập trung hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng du lịch từng bước lấy lại vị thế của mình.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, hai năm qua, cùng với cả tỉnh, thành phố đã có nhiều nỗ trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, góp phần tích cực trong việc khống chế và đẩy lùi dịch bệnh để tiến tới thích ứng với trạng thái bình thường mới. Tất cả các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội đã được khôi phục.

"Là thành phố du lịch, có sự tương tác rộng mở, song Hội An đã hoàn toàn chủ động trong việc phát hiện, cách ly và điều trị các trường hợp F0 một cách hiệu quả. Những đoàn khách quốc tế đã đến Việt Nam và tiếp tục có nhiều đoàn khách quốc tế khác đăng ký với các Hãng lữ hành để đến tham quan Quảng Nam, tham quan Hội An. Chúng tôi kỳ vọng vào sự hồi phục tích cực của ngành Du lịch trong tương lai không xa, " Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An Nguyễn Văn Sơn bày tỏ.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Quảng Nam đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế để phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Là địa phương có nhiều khu công nghiệp với hàng vạn lao động như Khu Công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, Khu Kinh tế mở Chu Lai, song nhờ làm tốt công tác phòng, chống dịch nên tỉnh kiểm soát tất cả các ca bệnh hiệu quả. Trong thời gian dịch bệnh, tất cả các khu công nghiệp vẫn hoạt động bình thường, học sinh vẫn được đi học dưới nhiều hình thức khác nhau.

Riêng với du lịch, một ngành kinh tế mũi nhọn, trong bối cảnh nâng cao khả năng thích ứng với trạng thái "bình thường mới," tỉnh đã thiết kế nhiều sản phẩm, dịch vụ ấn tượng để phục vụ du khách. Nếu trong đoàn khách quốc tế có một ca F0, tỉnh đã chuẩn bị một khu resort riêng biệt để theo dõi, cách ly và điều trị hiệu quả.

Tỉnh đã sẵn sàng tất cả các phương án để đón khách du lịch trong điều kiện "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Qua tìm hiểu, nhiều du khách đã bày tỏ sự hài lòng và khẳng định sẽ tiếp tục trở lại.

Nâng cao khả năng thích ứng với trạng thái "bình thường mới", tỉnh Quảng Nam đã, đang và tiếp tục có những giải pháp cụ thể để công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, từng bước khôi phục một cách chắc chắn và an toàn tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt, đối với ngành du lịch, tỉnh Quảng Nam có kỳ vọng mãnh liệt vào sự phục hồi bền vững và an toàn của ngành công nghiệp không khói trong tương lai không xa.