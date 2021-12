Quảng Ninh mở cửa du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt

Cùng với các tỉnh, thành phố Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ninh là một trong 5 địa phương được lựa chọn thí điểm đón du khách quốc tế trở lại Việt Nam. Dự kiến, Quảng Ninh sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên vào tháng 1/2022.



Vịnh Hạ Long vừa được tạp chí du lịch Travel + Leisure xếp hạng là 1 trong 55 điểm đến đẹp nhất thế giới. Ảnh: CTV

Sẵn sàng đón khách

Tại buổi Tọa đàm "Du lịch golf - Lợi thế mới để Việt Nam hút khách quốc tế" vừa diễn ra tại Quảng Ninh, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, là địa phương thứ 5 của cả nước đón khách du lịch quốc tế, Quảng Ninh có cơ hội tiếp thu và điều chỉnh kế hoạch. Quảng Ninh cũng cần rút kinh nghiệm của các địa phương đã đón khách du lịch quốc tế trước đó, cần có sự chuẩn bị thật kỹ cả từ năng lực y tế lẫn dịch vụ và đặc biệt là phải có sự liên thông giữa các cơ quan chức năng để không tạo ra những cản trở trong quá trình đón khách. Các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ cần chủ động trong bối cảnh linh hoạt này tìm ra các phương án tối ưu để bảo đảm an toàn và sẵn sàng với tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Thực tế, địa phương này đã có sự chuẩn bị kỹ càng cả về kinh nghiệm đón khách quốc tế của nước bạn. Ngày 22/9, tỉnh Quảng Ninh và Phuket (Thái Lan) đã chia sẻ kinh nghiệm tái khởi động du lịch quốc tế “Hộp cát Phuket”.



Sân bay quốc tế Vân Đồn nhiều năm liền nhận giải thưởng của WTA. Ảnh: CTV

Song song với kế hoạch hướng dẫn đón khách an toàn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quảng Ninh đã chủ động ban hành “Bộ tiêu chí tạm thời về đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19" đối với hoạt động du lịch. Bộ tiêu chí gồm 24 tiêu chí bắt buộc, 11 tiêu chí khuyến khích thực hiện để các doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm túc. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh đưa ra những tiêu chuẩn phục vụ riêng để nhằm bảo đảm an toàn như quy định khách đến lưu trú phải tiêm hai mũi vaccine phòng Covid-19 và có kết quả xét nghiệm âm tính với SASR-CoV-2.

Chia sẻ về kế hoạch đón khách quốc tế, ông Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Công ty Du lịch Vietfood Travel Hà Nội cho hay, đến thời điểm này, công ty đã lên kế hoạch tổ chức các chuyến bay thuê chuyến (charter) đưa du khách đến thẳng sân bay Vân Đồn. Du khách sẽ đi theo các tour trọn gói 5 ngày 4 đêm, 6 ngày 5 đêm và 7 ngày 6 đêm đến với Hạ Long, Quảng Ninh. Những dòng sản phẩm trọn gói, khép kín, an toàn, chất lượng với giá thành hợp lý sẽ giúp du khách và người dân địa phương không phải lo lắng khi đi du lịch tại Quảng Ninh.

Liên kết sản phẩm

Đến Quảng Ninh, du khách quốc tế sẽ được trải nghiệm tại những địa điểm vui chơi, nghỉ dưỡng khép kín, khá biệt lập như đi tàu nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, nghỉ dưỡng dưới chân núi Yên Tử hay các quần thể nghỉ dưỡng cao cấp khác trên địa bàn tỉnh.

Để du khách có những trải nghiệm ấn tượng trong những tour du lịch khép kín, tất cả các đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch đang liên kết để xây dựng các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch hạng sang với mức chi tiêu cao.

Cụ thể, quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (thành phố Uông Bí) đang trong quá trình tái phục hồi trong trạng thái bình thường mới. Các dịp cuối tuần có khoảng 80% khách nội địa đặt phòng trước. Nơi đây là một trong những điểm đến đầu tiên trên địa bàn tỉnh được cấp nhãn an toàn cao trong phòng, chống dịch Covid-19; là cơ sở để khi được đón khách quốc tế sẽ bảo đảm được các tiêu chí điểm đến an toàn.



Du thuyền trên Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh là một trong số ít địa phương có lợi thế nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn cả tự nhiên và nhân tạo. Hiện, tỉnh này đang sở hữu sân bay quốc tế Vân Đồn nhiều năm liền đạt giải thưởng của Giải thưởng Du lịch Thế giới (WTA), hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế, riêng tại thành phố Hạ Long có 2 sân golf được đánh giá hàng đầu châu Á cùng nhiều tổ hợp, quần thể nghỉ dưỡng 5 sao quy mô lớn. Đây sẽ là lợi thế riêng biệt để Quảng Ninh thu hút dòng khách quốc tế trở lại, đặc biệt từ những thị trường có nhu cầu du lịch golf cao như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Về lợi thế tự nhiên, Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long luôn ghi dấu là địa điểm yêu thích đặc biệt của du khách quốc tế. Mới đây nhất, ngày 8/12, tạp chí du lịch uy tín của Mỹ Travel + Leisure đã bình chọn Vịnh Hạ Long là 1 trong 55 điểm đến đẹp nhất thế giới. Điều này cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của di sản này với những tín đồ xê dịch quốc tế.

Cùng với lợi thế sẵn có, chính quyền tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tung ra các chính sách kích cầu du lịch hấp dẫn. Ngày 9/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã quyết định giảm 50% phí tham quan các điểm du lịch nổi tiếng nhất tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Các địa danh được thực hiện giảm 50% phí thăm quan gồm: Danh thắng Vịnh Hạ Long; Bảo tàng Quảng Ninh và danh lam thắng cảnh Khu Di tích Yên Tử.

Trước đó, do ảnh hưởng dịch Covid-19, liên tiếp hai năm 2020, 2021, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã ra các nghị quyết kích cầu du lịch trên địa bàn thông qua việc hỗ trợ, miễn, giảm phí tham quan du lịch tại ba điểm du lịch trên với tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.



Hạ Long có 2 sân golf được đánh giá hàng đầu châu Á. Ảnh: CTV

“An toàn trên hết”

Tuy nhiên, trước diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh xác định thực hiện mở cửa du lịch với tinh thần “an toàn là trên hết” để từng bước khôi phục ngành dịch vụ mũi nhọn của địa phương. Việc này cũng nhằm bảo đảm thực hiện "mục tiêu kép" vừa ổn định phát triển kinh tế vừa bảo đảm công tác phòng, chống dịch, giữ gìn an toàn cho khách du lịch, nhân viên phục vụ và cộng đồng.

Trong giai đoạn thí điểm đón khách quốc tế, Quảng Ninh sẽ chú trọng khai thác khách ở các thị trường tiềm năng như: Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), các thị trường ASEAN (Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia...)

Quảng Ninh dự báo, năm 2022, tình hình dịch Covid-19 sẽ tiếp tục có diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội nói chung, du lịch, dịch vụ nói riêng, theo đó, lượng khách du lịch đến với Quảng Ninh sẽ khó có thể phục hồi được ngay trong năm 2022 như thời gian trước năm 2000.

Dự kiến, trong 6 tháng đầu năm 2022, số khách tham quan, lưu trú trên Vịnh Hạ Long sẽ đạt 1,2 -1,5 triệu lượt; khách tham quan Bảo tàng Quảng Ninh khoảng 100 ngàn lượt; khách tham quan Khu Di tích và danh thắng Yên Tử khoảng 200 – 250 ngàn lượt.

Năm 2019, Quảng Ninh đón được hơn 14 triệu lượt khách, tăng 14% so với năm 2018, tổng thu từ du lịch đạt 29.486 tỷ đồng, tăng 25%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19, từ năm 2020 trở lại đây, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh bị giảm mạnh, đạt 8,73 triệu lượt, bằng 63% so với 2019, tổng thu từ du lịch đạt 17.000 tỷ đồng, bằng 58% so với năm 2019. Ước năm 2021, tổng khách du lịch khoảng 4 triệu lượt, bằng 45% cùng kỳ năm 2020, tổng thu du lịch ước đạt 7.000 tỷ đồng, bằng 40% so với cùng kỳ.