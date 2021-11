Ninh Bình nỗ lực phục hồi du lịch: Chủ động vượt khó trong dịch

Ở thời điểm hiện tại, du lịch nội tỉnh được xác định là trụ cột mang tính chiến lược để ngành du lịch tỉnh Ninh Bình từng bước phục hồi và phát triển sau dịch.

Khám phá bí ẩn "dải ngân hà trong lòng núi" ở Ninh Bình

Một góc khu du lịch Tam Cốc, Ninh Bình. Nguồn: TTXVN

Dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát từ đầu năm 2020 đến nay đã làm hoạt động du lịch của cả nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng gần như bị đình trệ.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt ứng phó với dịch COVID-19, vừa nỗ lực tái khởi động và phục hồi. Đặc biệt, ở thời điểm hiện tại, du lịch nội tỉnh được xác định là trụ cột mang tính chiến lược để ngành du lịch tỉnh Ninh Bình từng bước phục hồi và phát triển.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế-xã hội, ngành du lịch tỉnh Ninh Bình đã chủ động tìm ra nhiều giải pháp vượt khó.

Để nhanh chóng khôi phục thị trường và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và quyền lợi cho khách du lịch.

Nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú

Huyện Hoa Lư là địa bàn có nhiều khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhất là các homestay. Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện có khoảng 115 cơ sở lưu trú đủ điều kiện hoạt động.

Trong dịch COVID-19, khi các khu nghỉ dưỡng sức chứa lớn đang đóng cửa, tạm ngừng hoạt động hoặc không đảm bảo an toàn, thì những mô hình homestay riêng biệt đã trở thành lựa chọn của các gia đình muốn tìm một chỗ thư giãn, nghỉ ngơi ngay trong nội tỉnh. Chính vì vậy, nhiều homestay ở đây đã được đầu tư, cải tạo sao cho phù hợp với những du khách muốn tìm không gian thư giãn trong mùa dịch COVID-19.

Anh Nguyễn Ngọc Hải, chủ homestay Tràng An Riverside, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư chia sẻ: “Mặc dù dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lượng khách lưu trú giảm mạnh, nhưng bên cạnh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, cơ sở lưu trú của gia đình anh được đầu tư, cải tạo để phù hợp với tiêu chí lựa chọn của du khách ở mỗi thời điểm. Hiện tại, các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được hoạt động và đón khách nội tỉnh, do đó hoạt động của cơ sở vẫn diễn ra bình thường. Homestay cũng được đầu tư đầy đủ hết tiện nghi, có bể bơi riêng, vườn riêng, đảm bảo giãn cách và khách có thể tự mang đồ ăn đi và tự phục vụ, chi phí hợp lý nên chúng tôi vẫn đảm bảo được lượng khách đến với homestay.”

Song song với hoạt động đón, phục vụ du khách, thời điểm này, Khách sạn Hoàng Sơn Peace, thành phố Ninh Bình đang tiếp tục cải tạo, nâng cấp cảnh quan để đáp ứng tối đa nhu cầu tham quan, trải nghiệm của du khách.

Ông Đoàn Minh Thành, Phó Giám đốc Điều hành Khách sạn Hoàng Sơn, cho biết nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, khách sạn có hơn 200 phòng nghỉ được thiết kế hiện đại. Không chỉ gây ấn tượng với không khí trong lành, ẩm thực phong phú, các hoạt động vui chơi giải trí sôi động khách sạn còn ghi điểm với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện và hiếu khách.

Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện có 689 cơ sở lưu trú, trong đó có 41 khách sạn xếp hạng từ 1 đến 4 sao. Xác định hoạt động kinh doanh lưu trú đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch, là cơ hội tạo ấn tượng tốt đối với du khách, tỉnh đã chỉ đạo Sở Du lịch và các cơ sở dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ, thu hút du khách, góp phần làm tăng khả năng cạnh tranh và sức hấp dẫn của du lịch Ninh Bình.

Trong số đó, tỉnh đẩy mạnh việc tiếp tục đầu tư trang thiết bị tiện nghi, nâng cấp số lượng, chất lượng dịch vụ, tạo không gian xanh, sạch, đẹp, thoáng mát và chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch.

Xây dựng điểm đến an toàn

Trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, chủ trương của tỉnh Ninh Bình về việc mở cửa các cơ sở lưu trú để đón khách nội tỉnh trở lại cũng kéo theo nhiều nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát nếu du khách và các cơ sở kinh doanh lưu trú lơ là trong công tác kiểm soát dịch.



Quần thể chùa Bái Đính. Ảnh: Xuân Mai/Vietnam+

Bởi vậy, ngoài việc nâng cao chất lượng dịch vụ, các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch trên dịa bàn tỉnh Ninh Bình đã có nhiều giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả nhằm thu hút du khách nội tỉnh.

Các khách sạn, nhà nghỉ lưu trú tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tích cực đăng ký, thực hiện tự đánh giá an toàn COVID-19 theo "Bảng đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch" có trong hệ thống an toàn COVID-19 quốc gia. Sau khi đăng ký thành công, các cơ sở lưu trú du lịch có thể giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua ứng dụng "Du lịch Việt Nam an toàn."

Mã QR cũng được công bố tại sảnh đón tiếp hoặc khu vực dễ quan sát để khách du lịch có thể kiểm tra mức độ an toàn trước khi sử dụng dịch vụ. Đến nay, 100% số cơ sở lưu trú du lịch tại địa phương đã chủ động đăng ký, tự đánh giá và kết nối an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Chịu nhiều tác động bởi dịch COVID-19 và tuy hiện nay vẫn đang tạm dừng đón khách, song Khu Du lịch Sinh thái Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư vẫn nghiêm chỉnh chấp hành việc đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch và xây dựng kế hoạch kích cầu, giảm giá khi mở trở lại nhằm thu hút khách nội địa.

Theo bà Cao Thị Hòa, Quản lý Khu du lịch sinh thái Thung Nham, bên cạnh việc vẫn tiếp tục quảng bá khu du lịch thông qua hình thức trực tuyến, doanh nghiệp đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% người lao động, lái đò làm việc tại khu du lịch để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi khu du lịch được hoạt động trở lại.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, các cơ sở này còn thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng, tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an toàn phòng, chống dịch COVID-19 cho khách du lịch. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch của các địa phương trong tỉnh.

Sau khi trải nghiệm dịch vụ tại một số cơ sở lưu trú ở tỉnh, anh Nguyễn Văn Sáu, thành phố Ninh Bình chia sẻ: “Các cơ sở lưu trú trên địa bàn Ninh Bình cơ bản bảo đảm bảo các tiện ích và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Ngay khi vào các cơ sở lưu trú, tôi được đo thân nhiệt, khai báo y tế, khử khuẩn, yêu cầu đeo khẩu trang. Ngoài ra, nhân viên phục vụ đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, tại các cơ sở lưu trú cũng được bố trí các biển báo về quy định 5K của Bộ Y tế ngay tại cửa vào để du khách nghiêm túc thực hiện.”

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh khẳng định phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, bên cạnh việc quản lý môi trường du lịch, đảm bảo văn minh, văn hóa, an ninh trật tự tại các các cơ sở lưu trú, tỉnh Ninh Bình sẽ đẩy mạnh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Đồng thời, cơ quan chức năng các cấp cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch trong lĩnh vực du lịch. Qua đó góp phần chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19, tạo điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn, góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển của du lịch địa phương.