Đánh thức "nàng công chúa đang ngủ" ở Đồng Tháp Mười

Long An chưa phải là một địa danh du lịch nổi tiếng. Nhưng với sự nỗ lực chung của toàn tỉnh, ngành du lịch Long An tin tưởng sẽ đánh thức được “nàng công chúa đang ngủ” ở Đồng Tháp Mười để trở thành điểm đến du lịch.

Hiện, các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh Long An là du lịch sinh thái điển hình vùng Đồng Tháp Mười với các khu du lịch (KDL), như: Khu văn hóa đa năng ngoài công lập làng nổi Tân Lập, Khu văn hóa đa năng ngoài công lập Láng Sen, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười…



Chiều về ở KDL Cánh đồng ngập nước Láng Sen. Ảnh: Công Toại

"Nàng công chúa đang ngủ"

Theo Nhệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Công Toại, người có nhiều năm lặn lộn, "bò toài" ở Đồng Tháp Mười, Long An có 2 sản phẩm du lịch sinh thái rất đáng "đồng tiền, bát gạo". Nổi tiếng nhất là KDL làng nổi Tân Lập. Đây là KDL sinh thái với nhiều cảnh thiên nhiên đẹp ngất ngây. "Nếu đứng từ đài quan sát phòng tầm mắt ra bao la rừng tràm, đẹp không tưởng!", ông Toại chia sẻ.

Còn với KDL Láng Sen, ông Toại thổ lộ, vào buổi sáng và buổi chiều có từng đàn cò lên đến hàng ngàn con đi ăn hoặc bay về tổ tạo nên hình ảnh rất nên thơ.

Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Khu du lịch sinh thái làng nổi Tân Lập Nguyễn Thành Nhân cho biết, KDL làng nổi Tân Lập đang hoàn thiện thêm một số khu vực, như: Thuần dưỡng đàn cò, khu trò chơi dân gian, khu lưu trú cho khách và hệ thống cây xanh…

Nằm trên Quốc lộ 62, thuộc địa phận xã Tân Lập (huyện Mộc Hóa), KDL sinh thái Làng nổi Tân Lập là điểm đến bình yên với cảnh sông nước hữu tình và rừng tràm ngút mắt. Những chiếc xuồng ba lá sẽ đưa du khách lênh đênh trên rạch Rừng dọc cánh rừng tràm, tận hưởng các tài nguyên du lịch tự nhiên hấp dẫn. Ngồi trên xuồng, du khách tận hưởng hương tràm thoang thoảng, ngắm những vạt hoa sen, hoa súng rực nở một góc sông; nhìn những cánh chim chao liệng trên bầu trời xanh ngắt, thỉnh thoảng lại nghiêng mình theo con nước.

Tại KDL làng nổi Tân Lập còn có đài quan sát cao 18m để du khách phóng tầm mắt bao quát cảnh vật toàn khu sinh thái. Đặc biệt, nếu nhìn bao quát từ trên cao, con đường đan xuyên rừng tràm như sợi chỉ trắng nổi bật trên nền xanh một tấm thảm xanh lớn. Du khách cũng có thể đi bộ trên tuyến đường đan để khám phá rừng tràm. Chính nét độc đáo này khiến KDL làng nổi Tân Lập thu hút nhiều bạn trẻ tìm đến dã ngoại, chụp ảnh cưới,... Ngoài các sản phẩm du lịch sinh thái, Long An còn có tiềm năng du lịch từ các di tích, di sản, du lịch nông nghiệp…



Du khách đi xuồng tham quan rừng tràm ở KDL Làng nổi Tân Lập. Ảnh: Công Toại

Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Long An Đỗ Thị Kim Dung cho biết, nhìn chung những năm qua du lịch Long An ngày một khởi sắc. Các dự án du lịch tại Long An đã được nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư khai thác, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mở lối phục hồi sau dịch Covid-19

Đầu tháng 7/2021, ngành du lịch tỉnh Long An họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố thành viên Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO) về vấn đề bình thường hóa du lịch quốc tế với hình thức tiêm chủng vaccine. Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành phố, các chuyên gia du lịch có uy tín chia sẻ kinh nghiệm, những hiểu biết về các biện pháp nhằm bình thường hóa du lịch quốc tế với các thành phố thành viên TPO.

Ông Nhân cho biết, mặc dù thời gian qua dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến việc đặt tour và hủy tour, thế nhưng đơn vị vẫn tiếp tục các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch. Hy vọng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, khu sẽ tiếp tục thu hút khách trở lại, khai thác tốt tiềm năng sẵn có.

Ngoài việc quảng cáo qua kênh riêng của Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập, Công ty TNHH Du lịch Tháp Mười (đơn vị đầu tư KDL Làng nổi Tân Lập) còn phối hợp những người làm du lịch thông qua kênh Youtube, Facebook, Twitter, đoàn làm phim của các đài truyền hình địa phương, Trung ương để xúc tiến hoạt động điểm đến đối với khách.

Ngoài ra, công ty còn phối hợp chặt chẽ doanh nghiệp làm tour du lịch lớn, như: Viettravel, Saigontourist Group,... để thúc đẩy phát triển du lịch lữ hành

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh đánh giá, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành du lịch Long An bị ảnh hưởng trầm trọng, hầu hết các chương trình, kế hoạch đều tạm hoãn. Giữa khó khăn, thách thức, những người làm du lịch của tỉnh nỗ lực chuẩn bị nền tảng để mở lối cho sự phục hồi sau đại dịch, đặc biệt là các doanh nghiệp.

"Ngành du lịch tỉnh Long An luôn trong tâm thế khi dịch Covid-19 tạm lắng sẽ mở cửa trở lại và kích cầu du lịch", bà Dung cho biết.