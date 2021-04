Du lịch Phú Quốc: Câu mực đêm có gì hay mà nhiều du khách muốn trải nghiệm?

Với những con mực ống tươi vẫn còn đang nhấp nháy, được đặt trên những vỉ than nướng với mùi mực thơm nức mũi sẽ là thành quả của bạn trong chuyến đi du lịch Phú Quốc, trải nghiệm tour câu mực đêm sẽ khiến bạn khó quên.

Không chỉ có ẩm thực phong phú, những bãi cắt trắng cùng biển xanh, đảo ngọc Phú Quốc còn có một hoạt động trải nghiệm thú vị khác không kém chính là câu mực đêm. Nhiều du khách nhận xét rằng: Nếu đi du lịch Phú Quốc mà chưa đi câu mực đêm tại Phú Quốc thì mới chỉ khám phá một nửa đảo ngọc.

Du lịch Phú Quốc: Địa điểm và thời gian lý tưởng để câu mực đêm

Tại trung tâm thị trấn Dương Đông hoặc khắp các hòn đảo ở Phú Quốc đề có tour câu mực đêm cho du khách lựa chọn. Những tour câu mực đêm tại Phú Quốc này được xuất phát vào lúc 17h - 22h hàng ngày. Khi đặt tour du khách sẽ di chuyển tới tàu ở cảng và đi ra khơi để bắt đầu hành trình của mình. Đi kèm với tour này du khách sẽ được trang bị tàu tham quan, dịch vụ xe đưa đón, áo phao, hướng dẫn viên, dụng cụ câu mực và suất ăn trên tàu.



Tàu đưa du khách đi câu mực đêm. Ảnh: sưu tầm

Theo như kinh nghiệm của những người ngư dân tại Phú Quốc, không phải lúc nào du khách cũng có thể đi câu mực đêm ở Phú Quốc, vì còn tùy thuộc vào thời tiết. Thời điểm lý tưởng nhất cho hoạt động câu mực chính là vào mùa khô, từ tháng 11 cho tới tháng 4 năm sau. Đây là thời gian ít mưa, không có bão và sóng biển êm. Thời gian đi câu mực bạn có thể khởi hành lúc 17h chiều là đẹp nhất, lúc này vừa ngắm cảnh hoàng hôn đẹp và lãng mạn trên biển.



Phải chọn thời điểm lý tưởng để câu mực. Ảnh: sưu tầm

Một lưu ý nhỏ dành cho những du khách muốn đi câu mực đêm ở Phú Quốc là không nên đi câu vào những đêm trăng tròn, đặc biệt là những ngày có sóng lớn bởi khi lênh đênh ngoài biển sẽ khiến du khách bị say sóng, chóng mặt, buồn nôn…ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu du khách nhìn ra biển thấy có nhiều tàu nhỏ của ngư dân chiếu ánh đèn xanh – đỏ, hôm ấy ắt có nhiều mực. Và vào thời gian càng về khuya sẽ càng câu được nhiều mực hơn.

Du lịch Phú Quốc với kinh nghiệm đi câu mực đêm ở Phú Quốc

Du lịch Phú Quốc để trải nghiệm câu mực đêm đòi hỏi du khách phải kiên trì, khéo léo và xử lý nhanh. Hãy cùng "note" lại những kinh nghiệm cực hữu ích từ ngư dân làng chài như sau:

Chuẩn bị đồ để câu mực: Mặc dù tàu sẽ có sẵn mồi, nhưng du khách cũng có thể tự chọn mồi để câu mực là hình con cá hoặc tôm. Nếu thấy mực nổi trên mặt nước du khách nên chọn mồi có hình cá, còn nếu mực ở dưới sâu thì nên chọn mồi có hình tôm. Du khách nên mua mồi câu chất lượng được sản xuất từ Japan, ví dụ như hiệu Yo – Zuri sẽ đạt hiệu quả cao hơn và nhạy mới mực hơn. Bên cạnh mồi, thì còn có phụ kiện phản quang để thu hút mực tới săn mồi, vì vậy nếu mua phải mồi kém chất lượng sẽ rất khó câu được mực.



Mồi câu mực chất lượng từ Nhật Bản. Ảnh: sưu tầm

Chọn cần câu mực: Kinh nghiệm câu mực đêm ở Phú Quốc du khách nên chọn loại cần dẻo và có độ mềm tốt. Lời khuyên cho du khách nên chọn loại cần có độ dài từ 2m đến 3m. Du khách có thể sử dụng cần bát cước, cần câu bằng trúc hoặc cần iso để dễ dàng cảm nhận được mực đã cắn câu.



Có rất nhiều loại cần câu để du khách lựa chọn. Ảnh: sưu tầm

Kỹ thuật câu mực: Việc nắm rõ kỹ thuật câu mực là rất cần thiết, vì vậy nếu là lần đầu đi câu mực du khách nên làm quen trước và tập cách ném mồi rồi thả dây cước xuống đáy biển. Du khách sẽ thấy dây cước bị chùng lại, lúc này du khách chỉ cần thu dây cước lại 1 vòng sau đó thỉnh thoảng thì giật mạnh về phía sau.

Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi nào mà thấy có cảm giác nặng như đang bị móc vào một vật nào đó thì cuộn dây lại cho đều tay. Tuy nhiên, quá trình khi kéo dây lại du khách cần phải bình tĩnh và khéo léo một chút để không làm rơi mất mực. Nếu như du khách đã ngồi quá lâu mà không thấy con mực nào cắn mồi thì đừng vội nản lòng mà hãy chuyển sang vị trí khác có nhiều mực hơn. Câu mực cần có kỹ thuật và sự kiên trì. Ảnh: sưu tầm

Khi mực cắn câu, du khách phải nhấc con mồi lên liên tục để tránh tình trạng con mồi móc vào dây trục và gây sự chú ý cho con mực đến gần mồi hơn. Nếu như đã câu được mực thì hãy nên rửa sạch thịt mực và phần mực đen của con mực đó trước khi tiếp tục thả mồi câu con tiếp theo nếu không làm sạch phần mực dính trên cần câu thì mực sẽ rất khó cắn câu.

Du lịch Phú Quốc cùng những trải nghiệm thú vị khi đi câu mực đêm



Hoàng hôn tuyệt đẹp trên biển. Ảnh: sưu tầm Chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp: Với tour câu mực đêm này du khách sẽ có cơ hội ngắm cảnh biển lúc hoàng hôn vô cùng lãng mạn và tận hưởng làn gió mát trong lành. Nếu may mắn đi vào những ngày trời có nhiều sao và bầu trời trong xanh thì khung cảnh càng trở lên đẹp hơn bao giờ hết. Vì vậy, du khách cũng nên mang theo cho mình những chiếc máy ảnh và lựa chọn góc chụp đẹp để thỏa thích sống ảo. Mực nướng thơm ngon tuyệt vời. Ảnh: sưu tầm

Thưởng thức mực tươi ngon ngay trên tàu: Du khách sẽ được thưởng thức thành quả của mình ngay trên tàu với những món ngon từ mực như nướng hay xào. Thử tưởng tượng xem giữa biển trời mênh mông, gió mát lạnh và thưởng thức mực tươi rói ngọt ngay sau khi đánh bắt không gì có thể tuyệt hơn. Nếu câu được nhiều mực du khách có thể gói trong túi và mang về đất liền làm quà.



Mực hấp ăn cùng mì tôm cũng là lựa chọn hàng đầu. Ảnh: sưu tầm

Trải nghiệm vài giờ làm ngư dân. Ảnh: sưu tầm

Trải nghiệm làm ngư dân: Với tour câu mực đêm ở Phú Quốc này du khách sẽ được trải nghiệm như một ngư dân thực thụ. Du khách không chỉ được hiểu rõ hơn về cách thức đi biển về sự kiên trì, quan sát, cách săn mực, chọn mồi mà còn được tự tay đánh bắt những con mực tươi ngon.

Những lưu ý khi đi câu mực đêm ở Phú Quốc

Thời tiết: Tránh đi vào những ngày sóng biển lớn, mưa bão sẽ rất nguy hiểm. Vào những ngày biển lặng sẽ có nhiều mực hơn và trước khi đi bạn cũng nên học hỏi kinh nghiệm của ngư dân làng chài.

Chọn địa điểm: Bạn có thể tới khu vực hòn Thơm, hòn Móng Tay, làng chài Hàm Ninh, mũi Gành Dầu…

Phòng say sóng: Vì tàu thả neo sóng đánh lên boong tàu nên hầu hết mọi người sẽ bị say sóng. Vì vậy, bạn nên mua thuốc say sóng trước hoặc mang theo vài lát gừng tươi để ngậm, trà gừng nhé. Để tránh say sóng bạn nên ngồi yên một chỗ và hạn chế đi lại.

Mang theo áo khoác: Vì nhiệt độ vào ban đêm trên biển khá lạnh, để đảm bảo sức khỏe bạn nên mang theo áo khoác mỏng để giữ ấm.

Ăn cháo mực nóng trên thuyền: Nhiều người vì đói nên dễ bị say sóng, do đó bạn nên ăn lót dạ trước khi đi. Hoặc nếu quá vội bạn có thể ăn cháo mực trên thuyền vừa no lại ấm bụng.



Cháo mực tươi ngon được nấu trên thuyền. Ảnh: sưu tầm

Học hỏi kinh nghiệm từ ngư dân đi biển: Khi di chuyển trên tàu bạn nên cảm nhận bước của sóng, nghĩa là khi thấy sóng xuống bạn hãy nhấc chân. Bên cạnh đó, bạn chỉ nên nhìn ra hướng từ xa và nên tránh nhìn xuống dưới nước sẽ dễ bị say hơn.

Theo Hoàng Anh (Dân Việt)