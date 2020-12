Du lịch Quảng Ninh: Tự làm mới bằng các dịch vụ hấp dẫn

Tuy "bão COVID-19" khiến 2020 trở thành 1 năm đầy khó khăn cho du lịch, nhưng Quảng Ninh đã kịp thời làm mới mình để chuyển hướng mạnh mẽ phục vụ khách nội địa với những sản phẩm dịch vụ hấp dẫn.



Một trải nghiệm thú vụ của nhóm bạn trẻ khi đi du thuyền trên vịnh Hạ Long. (Ảnh: Nam Nguyễn/Vietnam+)

Không chỉ tiên phong trong các giải pháp thông minh cho phát triển du lịch, thời gian qua Quảng Ninh còn là địa phương tích cực tự làm mới mình bằng các dịch vụ khác biệt để hấp dẫn du khách.

Đặc biệt, một số sản phẩm nổi trội sẽ được địa phương tập trung phát triển là du thuyền ngủ đêm trên vịnh, khinh khí cầu tham quan vịnh Hạ Long, lặn ngắm san hô… sẽ được tập trung phát triển trong thời gian tới.

Về lộ trình phát triển “kinh tế xanh” dài hơi, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, ông Phạm Ngọc Thủy đã có những chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VietnamPlus.

Xây dựng lộ trình tới 50 năm cho du lịch

- Việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định 1129/QĐ-TTg 2020 Đề án phát triển kinh tế ban đêm Việt Nam đã mở ra nhiều cơ hội cho các địa phương có tiềm năng phát triển loại hình này, trong đó có tỉnh Quảng Ninh. Ông đánh giá thế nào về tiềm năng kinh tế ban đêm trong du lịch của tỉnh nhà?

Ông Phạm Ngọc Thủy: Kinh tế ban đêm không phải chỉ Việt Nam mà là mối quan tâm cả thế giới. Muốn phát triển kinh tế ban đêm thì phải hội tụ đủ bốn yếu tố: Đầu tiên là thay đổi nhận thức, thứ hai phải có quy hoạch phát triển, thứ ba cần định hướng phát triển thực sự bền vững lâu dài, thứ tư là tránh những phát sinh mâu thuẫn nội tại trong cộng đồng dân cư.



Khu vui chơi giải trí bên biển ở Quảng Ninh. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Thời gian này, Chính phủ rất quan tâm tới đề án kinh tế đêm. Kinh tế ban đêm bao gồm nhiều loại hình nhưng đều dựa vào bốn trụ cột: Dịch vụ ẩm thực, dịch vụ mua sắm, dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ du lịch. Phát triển đồng bộ bốn trụ cột này mới có thể khai thác được kinh tế đêm.

Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có các đặc sản đặc trưng vùng miền độc đáo và nếu phát triển theo hướng dịch vụ ẩm thực sẽ kéo được nguồn khách lớn. Quảng Ninh có nhiều sản vật ẩm thực phong phú, do đó sẽ phải định hướng xây dựng các khu phố ẩm thực ở vị trí thuận lợi.

Du khách đi du lịch ngoài việc thưởng lãm các danh lam thắng cảnh cũng muốn mua sắm. Ở nhiều nước, họ xây dựng các trung tâm mua sắm lớn, các khu outlet đều phát triển rất tốt, trong khi đó chúng ta chưa có. Thế mới có chuyện du khách nói còn rất nhiều tiền nhưng không biết tiêu gì vì chúng ta không có chỗ cho họ tiêu tiền. Như vậy, vô hình chung chúng ta đã bỏ phí một “mỏ vàng.”

Về dịch vụ vui chơi giải trí, chúng ta cần thay đổi nhận thức và cách tiếp cận. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong các hoạt động vui chơi giải trí là cần thiết nhưng cũng phải từng bước nâng cấp hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.



Năm 2020, nghỉ dưỡng trên du thuyền là dịch vụ được du khách nội địa ưa chuộng. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với những dịch vụ du lịch cho khách tham quan, tỉnh Quảng Ninh có nhiều điều kiện phát triển, trong đó đặc biệt là dịch vụ ngủ đêm trên vịnh, đó là loại hình kinh tế ban đêm rất có tiềm năng.

Trong thời điểm chưa có dịch COVID-19, chúng tôi thống kê được mỗi ngày có khoảng 5.000-6.000 khách ngủ đêm trên các du thuyền. Họ ngủ đêm, sử dụng dịch vụ ẩm thực rồi, vậy bài toán đặt ra là các chương trình văn hóa, nghệ thuật, các loại hình giải trí khác phục vụ đến đâu? Chúng tôi đang rất quan tâm vấn đề này.

Sau này chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh và các cấp cao hơn để xây dựng cơ chế chính sách cho các dịch vụ du lịch có điều kiện phát triển tốt hơn.

Theo tôi, muốn phát triển kinh tế ban đêm cần phải tạo không gian tương đối riêng biệt vì nếu không cẩn thận sẽ mâu thuẫn với cộng đồng bởi người thích ồn ào nhưng có người lại muốn nghỉ ngơi. Việc quan trọng nữa là phải đảm bảo an ninh, an toàn trật tự xã hội, an toàn vệ sinh môi trường.

- Vậy cụ thể, du lịch Quảng Ninh có chiến lược ra sao trong phát triển kinh tế đêm, thưa ông?

Ông Phạm Ngọc Thủy: Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định 1129/QĐ-TTg 2020 Đề án phát triển kinh tế ban đêm Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc rất mạnh mẽ, tập trung xây dựng định hướng cho kinh tế ban đêm phát triển bền vững.



Một góc vịnh Hạ Long lung linh về đêm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chúng tôi đã đưa ra lộ trình thời gian, theo đó phấn đấu trong năm 2021 sẽ định hình xong khung pháp lý cho kinh tế ban đêm; xây dựng những quy định, quy chế giúp kinh tế ban đêm phát triển bền vững; lựa chọn vị trí có điều kiện phát triển kinh tế ban đêm như khu phố ẩm thực, trung tâm mua sắm, khu vui chơi giải trí…

Chúng tôi cũng xây dựng lộ trình để có thể phát triển trong 30-50 năm nữa chứ không phải chỉ phát triển trong 20 tới. Khi tôi đi tham khảo các mô hình khu phố đêm nước ngoài, họ đều giới thiệu lịch sử cả trăm năm, thậm chí 150 năm và chúng ta cũng cần học tập.

Tôi cho rằng các dịch vụ du lịch ban đêm cũng phải thay đổi để làm sao dòng khách có điều kiện khi đến với chúng ta có thể “không ngủ.”

Thêm nhiều dịch vụ trải nghiệm mới

- Trong việc làm mới hình ảnh vịnh Hạ Long, liên quan đến một số dịch vụ trải nghiệm cho du khách, xin ông cho biết thời gian tới địa phương sẽ tập trung vào những dịch vụ thế nào?

Ông Phạm Ngọc Thủy: Trong thời gian tới, Quảng Ninh sẽ làm mới một số sản phẩm. Trên bờ, chúng tôi có khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Osen đã tạo tiếng vang tốt thời gian qua, sắp tới sẽ đưa vào hoạt động một số khu nghỉ dưỡng cao cấp, trở thành điểm nhấn tại khu vực Yên Tử.



Trải nghiệm du thuyền trên lòng di sản thế giới. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Với các sản phẩm dưới nước, chúng tôi chủ trương phát triển thêm số lượng du thuyền ngủ đêm trên vịnh. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu để tăng cường thêm dịch vụ trải nghiệm trên du thuyền để phục vụ dòng khách nội địa. Không chỉ là hoạt động ngủ đêm, mà còn là tổ chức hội nghị, hội thảo, các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên du thuyền…

Chúng tôi định hướng sẽ đóng mới một số tàu nhà hàng chạy dọc biển, giúp du khách vừa ăn tối vừa có thể thưởng thức không khí, cảnh quan biển về đêm.

Ngoài dịch vụ thủy phi cơ tham quan vịnh Hạ Long, chúng tôi cũng đang nghiên cứu để sớm đưa vào hoạt động dịch vụ khinh khí cầu tham quan vịnh; thu hút doanh nghiệp đầu tư dịch vụ lặn biển ngắm san hô. Tôi muốn nói rằng không chỉ có Nha Trang, Phú Quốc mới có san hô đẹp đâu mà san hô Quảng Ninh cũng rất đẹp…



Chèo kayak là một hoạt động bạn nên thử khi tham quan vịnh Hạ Long. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

- Năm 2020 đã kết thúc với nhiều khó khăn, theo ông để sớm phục hồi lại “kinh tế xanh,” Quảng Ninh cần tập trung vào những hoạt động nào để kích cầu nội địa?

Ông Phạm Ngọc Thủy: 2020 là năm vô cùng khó khăn của ngành du lịch. Tuy nhiên, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cách làm sáng tạo. Chúng tôi kịp thời ban hành chính sách kích cầu cùng với các doanh nghiệp vào cuộc, thông qua đó thu hút được lượng lớn du khách nội địa đến Quảng Ninh.

Năm 2021, chúng tôi xác định ngành du lịch còn khó khăn hơn rất nhiều nên phải tập trung vào một số việc trọng tâm: Làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh để khẳng định điểm đến an toàn; làm mới các dịch vụ trải nghiệm và sản phẩm, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật có tính nổi trội để thu hút du khách; làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá bằng việc xây dựng đề án du lịch thông minh, để năm 2021 du khách có thể tra cứu tất cả thông tin về du lịch Quảng Ninh thông qua app; đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh để du khách có trải nghiệm tốt nhất.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của ông.

Xuân Mai (Vietnam+)