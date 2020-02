Tránh dịch Covid-19, vùng nắng ấm Phú Quốc và Quy Nhơn "đắt sô"

Do ảnh hưởng từ dịch covid-19 do virus Corona gây ra, nhiều doanh nghiệp kinh doanh du lịch lao đao vì khách hủy đặt phòng liên tục. Tuy nhiên, tại các điểm du lịch có khí hậu nắng ấm như Phú Quốc, Quy Nhơn... lại có lượng khách tới nghỉ mát tăng cao khi học sinh được nghỉ đến hết tháng 2.

Tạp chí Forbes: Đảo Cá Voi của Việt Nam là 1 trong 10 điểm lặn của năm 2020

Mê mẩn cánh đồng hoa dừa cạn ở miền Tây

Hội An đẹp mê mẩn trong sắc đỏ lá bàng





Theo thống kê do dịch Covid-19 do virus corona kéo dài đã gây thiệt hại rất lớn, ước tổng thiệt hại của các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú du lịch, vận chuyển cập nhật đến ngày 10/2/2020 tại Đà Nẵng là khoảng 674 tỷ đồng. Trong đó, khối lữ hành, vận chuyển khoảng 285 tỷ đồng, khối lưu trú khoảng 389 tỷ đồng.



Cụ thể, các cơ sở lưu trú phải đối mặt với tình trạng thiệt hại nặng nề, khách hủy đặt phòng, hủy dịch vụ, hủy tour đã đặt. Ngoài khối khách sạn 4 - 5 sao, khối 2 - 3 sao, hay các mô hình homestay đều diễn ra tình trạng giảm khách mạnh. Các cơ sở lưu trú nhỏ là nơi hút được nhiều khách du lịch vì giá thành rẻ, dịch vụ ổn, thế nhưng nay cũng gặp nhiều khó khăn vì lượng khách hủy đặt phòng khá nhiều.





Lượng khách tới sân bay Phú Quốc tăng cao. (Ảnh: CTV)





Trao đổi với PV Dân Việt về tình hình doanh thu sụt giảm do lượng hành khách du lịch giảm, ông Nguyễn Đặng Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty CP Fiditour (HOSE: FDT), cho biết: “Do ảnh hưởng từ dịch covid-19 do virus corona đã làm cho tình hình kinh doanh du lịch bị thiệt hại nặng nề. Trong đó, số lượt huỷ các tour tăng cao tại các điểm du lịch có khí hậu lạnh. Đối với các điểm du lịch có khí hậu nắng ấm và thời tiết đẹp như: Quy Nhơn, Khánh Hoà, Phú Quốc... thì tình hình kinh doanh thực tế nhận thấy lượng khách đến những vùng này vẫn ổn định và có dấu hiệu tăng trưởng khoảng 10%.



“Đặc biệt, tại Phú Quốc lượng khách quốc tế tới đây tham quan, du lịch, nghỉ mát lại tăng cao. Trong đó, nhiều nhất là du khách quốc tế đến từ Nga vì họ có đường bay thẳng tới Phú Quốc nên khách có tăng cao”, ông Nguyễn Đặng Quang Vinh cho hay.



Theo Nguyễn Đặng Quang Vinh, đứng trước tình hình sụt giảm doanh thu, công ty đã chủ động hỗ trợ hợp tác với các đơn vị xúc tiến để phát triển lại thị trường khác. Trong đó, đưa ra các gói ưu đãi, giảm giá để thu hút hành khách tới những điểm du lịch có khí hậu nắng ấm và có những biện pháp tuyên truyền để hành khách phòng chống dịch virus corona.





Phú Quốc vẫn thu hút được khách du lịch tới nghỉ mát. (Ảnh: CTV)



Đại diện hãng hàng không Bamboo Airways cho biết: “Mặc dù, ngành hàng không bị ảnh hưởng từ dịch covid-19 do virus corona gây sụt giảm doanh thu, thế nhưng tại một số đường bay tới các điểm du lịch có khí hậu, nắng ấm lại tăng và full ghế”.



“Trong đó, các chặng bay từ Hà Nội tới Phú Quốc có lượng khách tăng cao so với cùng kì năm ngoái, tăng lên 134%, hành trình phú quốc - hà nội hơn 100%. Tương tự hành trình từ Hà Nội tới Quy Nhơn tăng hơn 10% và hành trình Quy Nhơn - Hà Nội tăng hơn 15%”, đại diện Bamboo Airways cho hay.



Để cải thiện tình hình kinh doanh, Bamboo Airways đã phát triển mạng lưới 25 đường bay quốc tế trong năm 2020 của Hãng không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid-19 do các thị trường nguồn mà hãng hàng không này tuyên bố sẽ tập trung khai thác trong thời gian tới là Đông Á (gồm các nước như Nhật Bản, Đài Loan...) và các nước châu Âu, châu Đại Dương (Séc, Đức, Úc...).



Trong tháng 2/2020, Bamboo Airways mở bán vé nhiều đường bay quốc tế như Việt Nam - Séc, Hà Nội - Incheon (Hàn Quốc), Hà Nội - Cao Hùng (Đài Loan - Trung Quốc). Tại thị trường nội địa, Bamboo Airways vẫn tiếp tục kế hoạch mở mới hàng loạt đường bay như TP HCM - Buôn Ma Thuột, TP HCM - Phú Quốc, TP HCM - Chu Lai, Hà Nội - Pleiku, Hà Nội - Tuy Hòa, Hải Phòng - Buôn Ma Thuột, Vinh - Nha Trang..., quyết tâm phát triển mạng lưới đường bay lên 60 đường bay trong năm 2020.



Hãng cũng tiến hành tăng chuyến ở nhiều đường bay trọng điểm có nhu cầu lớn, điển hình là đường bay trục Hà Nội - TP.HCM. Từ 15/2, hãng tăng số lượng chuyến bay lên 36 chuyến bay/ngày.



Trong khi đó, hãng hàng không Vietnam Airlines cũng đã chính thức đưa vào khai thác máy bay thân rộng với tần suất 2 tiếng/chuyến trên các đường bay giữa Hà Nội và TP HCM với mong muốn hành khách cơ hội trải nghiệm thường xuyên hơn các dòng máy bay hiện đại bậc nhất thế giới như Airbus A350, Boeing 787-9 và đặc biệt là Boeing 787-10, dòng máy bay lớn nhất Việt Nam hiện nay.



http://danviet.vn/du-lich/tranh-dich-covid-19-vung-nang-am-phu-quoc-va-quy-nhon-dat-so-1059665.html

Theo Thế Anh (Dân Việt)