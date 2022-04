Nam sinh cấp 3 nhảy từ tầng 28 chung cư xuống đất

Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) đang làm rõ vụ việc nam sinh lớp 10 nhảy từ tầng 28 chung cư Văn Phú Victoria xuống đất và tử vong.





Chiều 1.4, trao đổi với Thanh Niên, một đại diện Công an P.Văn Phú (Q.Hà Đông, Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Công an Q.Hà Đông làm rõ nguyên nhân một nam sinh cấp 3 nhảy từ tầng 28 tòa V1, chung cư Văn Phú Victoria xuống dẫn tới tử vong.





Camera ghi lại thời điểm nam sinh trèo qua ban công rồi rơi xuống tử vong. Ảnh chụp màn hình



Trước đó, khoảng 4 giờ 15 ngày 1.4, Công an P.Phú La nhận tin báo từ đơn vị quản lý về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên không còn nguyên vẹn tại khu vực sảnh khu chung cư Văn Phú Victoria, nghi rơi từ tầng cao xuống, đã tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an Q.Hà Đông khám nghiệm, điều tra.



Bước đầu, công an xác định nạn nhân là L.N.N.M (16 tuổi), trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1 chung cư Văn Phú Victoria. Nạn nhân đang học lớp 10 của một trường THPT chuyên có tiếng tại Hà Nội. Rạng sáng ngày 1.4, M. đã trèo qua ban công căn hộ rồi nhảy xuống dưới dẫn đến tử vong.



Theo cơ quan công an, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm. Trước khi nhảy lầu, M. có để lại đoạn thư tuyệt mệnh.

Theo Kiến Trần (TNO)