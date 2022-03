Tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" tại xã Ia Nan

(GLO)- Sáng 20-3, tại Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp với Chi Đoàn Báo Gia Lai, Huyện Đoàn Đức Cơ tổ chức chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Tại chương trình, nhóm từ thiện Fly To Sky đã trao tặng 12 bình lọc nước cho 12 lớp học; tặng 40 chiếc áo sơ mi trắng, 50 bộ đồng phục thể thao, 2.000 cây bút chì, 500 cuốn truyện cho học sinh; 50 đèn bàn hỗ trợ thị lực cho học sinh khó khăn của Trường Tiểu học Kpă Klơng. Đồng thời, nhóm từ thiện Fly To Sky tặng 100 túi quà an sinh, 300 bộ quần áo cũ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tặng 300 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn cao cấp cho Trạm Y tế xã; tặng 2 phần quà cho 2 em học sinh là trẻ mồ côi và con hộ nghèo ở xã Ia Nan.

Nhóm từ thiện Fly to Sky tặng bình lọc nước cho các lớp học của Trường Tiểu học Kpă Klơng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Ảnh: Phan Lài

Dịp này, Chi Đoàn Báo Gia Lai đã trao tặng 5 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho 5 em học sinh khó khăn của Trường Tiểu học Kpă Klơng. Nhóm từ thiện Fly To Sky và Chi Đoàn Báo Gia Lai cũng đã trao tặng các suất quà cho đại diện Đồn Biên phòng Ia Nan và Trường Tiểu học Kpă Klơng.

Chương trình “Tháng ba biên giới” được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022); chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027); góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên với cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ tại các vùng biên giới của Tổ quốc.