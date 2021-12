Sôi nổi hoạt động tình nguyện Mùa đông yêu thương

(GLO)- Cứ mỗi độ đông về, đoàn viên, thanh niên tỉnh Gia Lai lại sôi nổi các hoạt động tình nguyện hướng đến các em thiếu nhi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà của các bạn trẻ góp phần xua tan cái lạnh của thời tiết và lan tỏa hơi ấm tình người.

Áo ấm cho em

Ngày 5-12, chúng tôi đồng hành cùng nhóm Dự án Sách tình nguyện tổ chức chương trình “Áo ấm về làng” tại xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang. Thành viên nhóm chủ yếu là học sinh các trường THPT ở TP. Pleiku. Trước khi tổ chức chương trình khoảng 1 tuần, nhóm đã tích cực vận động, tranh thủ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Sau khi tiếp nhận, những bộ quần áo đã qua sử dụng được giặt ủi sạch sẽ, đóng gói cẩn thận. Sau đó, các bạn vượt quãng đường hơn 40 km để đến tặng quà cho các em thiếu nhi làng Brếp và Đê Tur.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19, nhóm không tập trung các em đến một địa điểm mà tới từng nhà tặng quà. Trong quá trình tặng quà, các thành viên trong nhóm đều đeo khẩu trang, thực hiện đúng quy định phòng-chống dịch. Quà tặng gồm: 40 quyển sách, 100 quyển vở, 50 chiếc áo ấm, 100 bộ quần áo giữ nhiệt, 5 cặp sách. Đón nhận phần quà ý nghĩa từ các anh chị, em Dơr (lớp 4, Trường Tiểu học Đak Djrăng) vui mừng cho biết: “Em rất vui vì được các anh chị tặng sách vở và quần áo ấm. Từ nay, em không còn bị lạnh nữa. Em cảm ơn các anh chị rất nhiều”.

Bạn Lê Hoàng Thao-Trưởng nhóm Dự án Sách tình nguyện-chia sẻ: “Chúng em đang là học sinh, chưa tự chủ về kinh tế nên huy động nguồn lực từ các Mạnh Thường Quân. Khi đến với làng khó khăn, thấy các em thiếu nhi mặc những bộ quần áo cũ kỹ, mỏng manh, chúng em thấy rất thương. Sau chuyến đi, chúng em còn cố gắng kêu gọi, tổ chức thêm nhiều chuyến tình nguyện ý nghĩa khác”.

Cứ mỗi độ đông về, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh lại tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện hướng đến các em thiếu nhi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Thụy

Ngày 7-12, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Chư Păh cùng Dự án “Nụ cười nhân ái” về điểm trường Ea Lũh của Trường Tiểu học Nghĩa Hưng (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) tổ chức chương trình “Đông ấm áp”. Ea Lũh là một trong những làng khó khăn của xã, đa số người dân là dân tộc Xê Đăng, nhiều em học sinh thuộc diện hộ nghèo, có em mồ côi cha mẹ. Được Đoàn xã thông báo từ trước nên người dân cùng các em học sinh đã đến địa điểm tập kết rất sớm. Ban tổ chức đã trao tặng hơn 300 chiếc áo ấm, bánh kẹo cho các em thiếu nhi; tặng 145 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Anh Trịnh Công Duy-quyền Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-thông tin: “Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, chúng tôi muốn chia sẻ một phần khó khăn với bà con và giúp các em học sinh có áo ấm để đến trường”.

Trước tình cảm và tấm lòng của các đơn vị, cô Lương Thị Kim Phượng-giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Hưng điểm trường Ea Lũh-chia sẻ: “Gia đình khó khăn nên các em học sinh ở đây thiếu thốn đủ thứ. Giáo viên điểm trường phải thường xuyên vận động học sinh đến trường, mua dụng cụ học tập cho các em. Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là món quà tinh thần động viên các em thêm niềm tin đến trường”.

Sẻ chia khó khăn

“Cho những điều người khác cần chứ không cho những gì mình có” là tâm niệm của các thành viên nhóm từ thiện Fly To Sky khi triển khai các hoạt động tình nguyện. Mới đây, nhóm đã tổ chức chuỗi chương trình ý nghĩa gồm: “Màn hình chia sẻ”, “Triệu túi an sinh”, “San sẻ yêu thương-Chung tay vượt qua đại dịch” và “Triệu bữa cơm-Cùng Fly To Sky hướng về thành phố mang tên Bác”. Đa số thành viên trong nhóm là học sinh vốn bận rộn học hành nên việc tổ chức chương trình luôn được lên kế hoạch rõ ràng, chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể.

Các em nhỏ làng Đê Kôn (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) được nhóm từ thiện Fly To Sky tặng áo ấm. Ảnh: Phan Lài

Chị Hà Thị Giang Thảo-Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh: Những phần quà ý nghĩa của đoàn viên, thanh niên đã mang đến niềm vui, sự ấm áp cho trẻ em nghèo và bà con vùng khó trong những ngày đông giá rét. Để hoạt động tình nguyện lan tỏa mạnh mẽ, tổ chức Đoàn-Hội-Đội, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện cần chú trọng tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội, các phần quà phải trao đúng đối tượng. Các hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần lan tỏa năng lượng tích cực, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ với cộng đồng.

Đồng hành với công tác phòng-chống dịch Covid-19, nhóm từ thiện Fly To Sky phối hợp UBND phường Trà Bá (TP. Pleiku) trao tặng 150 túi thuốc an sinh cho các F1 và F2 đang cách ly tại nhà. Với chương trình “San sẻ yêu thương-Chung tay vượt qua đại dịch”, nhóm đã tặng 2 máy tạo oxy y tế và 200 chai siro với tổng kinh phí 50,8 triệu đồng cho Trung tâm Y tế TP. Pleiku. Bên cạnh đó, nhóm cũng đã tặng máy tính cho 4 học sinh khó khăn của Trường THCS Trần Phú và Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku). Riêng chương trình “Triệu bữa cơm-Cùng Fly To Sky hướng về thành phố mang tên Bác”, nhóm đã tặng 100 phần quà là nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Anh Lê Văn Phúc-Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky-chia sẻ: “Để tạo sự tin tưởng với các nhà tài trợ, nhóm ghi lại hình ảnh của từng chương trình, các phần quà đều được trao đúng đối tượng. Tùy theo từng chương trình, nhóm kêu gọi nguồn lực tương ứng. Thông qua những chương trình ý nghĩa, nhóm mong muốn kết nối, lan tỏa sự yêu thương, chung tay giúp đỡ người dân và các em học sinh khó khăn”.

Anh Lê Văn Phúc-Trưởng nhóm từ thiện Fly To Sky mặc áo ấm cho các em nhỏ làng Đê Kôn (xã Hà Ra, huyện Mang Yang). Ảnh: Phan Lài

Với nhiều công sức và tâm huyết, chương trình “Tình nguyện mùa đông 2021 và xuân tình nguyện năm 2022” của Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku được bà con và các em thiếu nhi phấn khởi đón nhận. Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku đã đến thăm, trao tặng 120 túi an sinh cho khu phong tỏa làng Phung (xã Biển Hồ), làng Tiêng 1, Tiêng 2 (xã Tân Sơn); 60 thùng mì tôm, 1.000 chiếc áo ấm, 200 bộ quần áo cho người dân và học sinh làng B (xã Gào); 30 túi an sinh, 60 thùng mì tôm, 1.000 áo ấm cho gia đình khó khăn và thiếu nhi các làng thuộc phường Trà Bá (TP. Pleiku). Ở các làng đang bị phong tỏa, Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku trao cho đại diện các làng tại điểm chốt cử lực lượng đem đến trao tận tay cho người dân. Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku còn tặng 1.000 chiếc áo ấm, 200 bộ quần áo và 150 cuốn vở cho đơn vị kết nghĩa là Đoàn xã Kon Gang (huyện Đak Đoa). Toàn bộ các phần quà đều do các tổ chức Đoàn-Hội-Đội trên địa bàn thành phố đóng góp.

Vui mừng nhận món quà từ Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku, chị Ang Lĩu (làng Tiêng 2, xã Tân Sơn) chia sẻ: “Tôi đang bị cách ly tại nhà, một số khu vực trong làng cũng bị phong tỏa. Những phần quà ý nghĩa của Hội là nguồn động viên rất lớn giúp mọi người yên tâm thực hiện cách ly”.

Anh Phan Minh Đức-Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku-chia sẻ: “Tình nguyện mùa đông là chương trình được chúng tôi tổ chức hàng năm, triển khai nhiều đợt và hướng về các làng khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi hoạt động giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn cuộc sống khó khăn của bà con dân tộc thiểu số, trân quý cuộc sống hiện tại để tiếp tục có nhiều hoạt động chia sẻ với bà con trong thời gian tới”.

Đa dạng hoạt động tình nguyện

Chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2021 và xuân tình nguyện năm 2022” được Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh triển khai từ tháng 12-2021 đến tháng 2-2022 với 5 nhóm nội dung chính: “Vì sức khỏe cộng đồng” nhằm tuyên truyền, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, hiến máu tình nguyện, tặng túi an sinh cho người dân; “Vì đàn em thân yêu” hướng đến việc chăm lo cho thanh thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn, xây nhà bán trú, hỗ trợ thiết bị học trực tuyến; “Chia sẻ cùng nhà nông” thành lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền và hướng dẫn người dân các kiến thức về chăm sóc cây trồng, vật nuôi; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội; kết nối, phối hợp với các tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện triển khai chương trình “Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”.

Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê tổ chức chương trình “Sưởi ấm mùa đông” tại làng Kuk Kôn (xã An Thành, huyện Đak Pơ). Ảnh: Phan Lài

Tuy mới khởi động nhưng chương trình “Tình nguyện mùa đông” đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Cụ thể như Câu lạc bộ Lửa hồng Tây Nguyên đã trao tặng 20 túi an sinh cho các hộ nghèo, 200 phần quà cho thiếu nhi xã Kim Tân (huyện Ia Pa); tặng 100 phần quà cho trẻ em làng Piơm (thị trấn Đak Đoa). Hội LHTN Việt Nam huyện Đak Pơ phối hợp với Câu lạc bộ Tấm lòng vàng An Khê tặng 100 phần quà cho trẻ em làng Kuk Kôn (xã An Thành, huyện Đak Pơ)… Được nhận những món quà thiết thực và ý nghĩa, bà con và các em học sinh đều vui mừng, phấn khởi. Những hoạt động tình nguyện không chỉ mang niềm vui đến với người dân mà còn là cơ hội để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tương thân tương ái, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.