Vận tải hành khách dịp Tết: An toàn, thuận tiện

(GLO)- Ngành Giao thông-Vận tải (GT-VT) Gia Lai triển khai nhiều phương án kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải hành khách, chủ động bố trí phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2023 bảo đảm an toàn, thuận tiện.





Chủ động phương tiện



Dự báo dịp Tết Nguyên đán 2023, nhu cầu đi lại của người dân tăng khoảng 80% so với ngày thường. Vì vậy, gần 1 tháng nay, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất các phương án, kế hoạch kinh doanh và huy động tối đa đội ngũ nhân viên tập trung bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cao chất lượng phương tiện nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết.

Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: Lê Anh



Ông Trần Văn Uông-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đức Đạt Thành Gia Lai-cho biết: Hiện doanh nghiệp có xe chạy tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai-Đà Nẵng. Dịp Tết Nguyên đán, hành khách chủ yếu đặt vé từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai nên dự kiến từ ngày 24 đến 28 tháng Chạp, nhà xe sẽ bố trí tăng số chuyến lên gấp đôi (từ 5 lên 10 chuyến/ngày). Đến nay, hơn 80% số vé đã được khách đặt trước.



Trong khi đó, đối với tuyến ra các tỉnh phía Bắc, hiện nay, lượng khách đặt vé mới tăng 30-50% so với ngày thường. Các nhà xe cho rằng, dịp Tết Nguyên đán năm nay, lượng khách ra các tỉnh phía Bắc sẽ thuận lợi hơn và không có việc “cháy” vé vì các địa phương đều có phương tiện chạy tuyến này. Hơn nữa, nhiều người dân có xu hướng về quê bằng ô tô cá nhân. Tuy nhiên, tất cả nhà xe trên địa bàn tỉnh đều đã chủ động phương án sẵn sàng tăng chuyến khi người dân có nhu cầu. Ông Đặng Văn Dũng-Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Việt Hưng-thông tin: Nhà xe Việt Hưng có 6 xe chạy các tuyến Thái Bình và Hà Nội. Đến thời điểm này, lượng khách mua vé Tết chỉ mới tăng nhẹ so với ngày thường. Dự kiến từ ngày 24 tháng Chạp trở đi, lượng khách có thể sẽ tăng cao hơn. Tùy thuộc vào tình hình thực tế, nhà xe sẽ có phương án tăng số chuyến, đảm bảo luôn đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.



Cũng nhằm phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp Tết Quý Mão, từ đầu tháng 1-2023, các hãng có đường bay khai thác tại Cảng Hàng không Pleiku đã có kế hoạch tăng tần suất chuyến bay. Theo đó, tuyến bay Pleiku-Hà Nội có 6 chuyến/ngày, tuyến Pleiku-TP. Hồ Chí Minh có 7 chuyến/ngày; các tuyến Pleiku-Hải Phòng, Pleiku-Đà Nẵng và Pleiku-Vinh có 3 chuyến/tuần. Ông Nguyễn Đình Hưng-Phó Giám đốc Cảng Hàng không Pleiku-cho hay: Theo kế hoạch, các hãng cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân bằng đường hàng không trong dịp Tết. Ngoài kế hoạch bay đã được đăng ký, tùy vào nhu cầu thực tế của hành khách, các hãng có đường bay khai thác tại Cảng Hàng không Pleiku sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Hành khách chuẩn bị lên máy bay tại Cảng Hàng không Pleiku. Ảnh: Lê Anh





Ông Tăng Xuân Kiên-Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở GT-VT) cho biết: Sở đã chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải hành khách theo tuyến cố định lập kế hoạch và triển khai phương án tổ chức vận tải gắn với phòng-chống dịch Covid-19; huy động tối đa phương tiện, nhân lực phục vụ vận tải khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán; tổ chức vận tải trên cơ sở quay vòng, tăng tần suất hợp lý; lập danh sách các xe tăng cường, làm các thủ tục liên quan gửi về Sở GT-VT đề nghị cấp phù hiệu cho xe tăng cường. Đồng thời, các đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc phục vụ vận tải khách trên tuyến đang khai thác, phối hợp với bến xe đảm bảo không để xảy ra tình trạng tồn đọng khách và thực hiện giải tỏa khách; nghiêm cấm đơn vị bỏ tài chuyến trên tuyến cố định có lượng khách tăng cao.



Đảm bảo an toàn hoạt động vận tải



Ông Kiên cho biết thêm: Sở GT-VT cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải tăng cường kiểm tra chất lượng phương tiện, sử dụng phương tiện đủ điều kiện để khai thác. Đồng thời, các doanh nghiệp chấp hành thực hiện kê khai, bán vé đúng giá đã đăng ký, niêm yết công khai giá cước tại nơi bán vé và trên phương tiện theo quy định; nghiêm cấm việc bán vé vượt năng lực hoặc đầu cơ gây mất trật tự, phiền hà cho hành khách.

Người dân đến quầy vé tại Bến xe Đức Long đặt mua vé dịp Tết. Ảnh: Lê Anh



“Các đơn vị kinh doanh vận tải phải bố trí đủ lái xe và nhân viên phục vụ trên xe theo quy định; không để tài xế lái xe quá 10 giờ trong ngày và liên tục quá 4 giờ (đối với xe chạy ban đêm, chạy đường dài nên bố trí ít nhất 2 lái xe và thay lái xe dưới 4 giờ/lần); cần có chế độ, biện pháp quản lý thời gian nghỉ ngơi khoa học, hợp lý cho lái xe trong thời gian cao điểm. Không bố trí lái xe có biểu hiện mệt mỏi, thiếu ngủ, sức khỏe không đảm bảo, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện vận chuyển khách. Sở cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ lái xe; nhắc nhở lái xe chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, không được chủ quan, không phóng nhanh, vượt ẩu, phải chạy đúng tốc độ và hành trình chạy xe theo quy định; quán triệt cho lái xe và nhân viên phục vụ trên xe về ý thức phục vụ hành khách, không uống rượu bia, sử dụng chất kích thích; không chở các chất độc hại, hôi thối, chất dễ cháy nổ, hàng cấm, đặc biệt là pháo, hàng hóa là nguồn phát sinh, lây lan dịch bệnh, chở quá tải, quá số người quy định… Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở GT-VT (0968583071) và các thông tin về vận tải theo quy định”-Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái nhấn mạnh.



Ngày 15-12-2022, Sở GT-VT, Sở Tài chính và Hiệp hội Vận tải ô tô đã họp và thống nhất trình UBND tỉnh về phương án phụ thu giá cước vận tải dịp Tết Nguyên đán 2023. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất phương án: Đối với chiều từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai phụ thu tối đa 40% so với giá cước kể từ ngày 7-1 đến 9-1-2023; phụ thu tối đa 60% kể từ ngày 10-1 đến hết ngày 24-1-2023. Sau Tết Nguyên đán phụ thu chiều từ Gia Lai đi TP. Hồ Chí Minh tối đa 60% kể từ ngày 25-1 đến 2-2-2023. Đối với tuyến từ Gia Lai đi các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra), phụ thu tối đa 60% giá cước từ ngày 13-1 đến 19-1-2023. Sau Tết Nguyên đán, chiều từ các tỉnh về Gia Lai phụ thu tối đa 60% kể từ ngày 25-1 đến 4-2-2023. Ngoài ra, trước và sau Tết, các tuyến Gia Lai đi Đà Nẵng, Khánh Hòa, Huế mức phụ thu tối đa là 40% giá cước niêm yết.

Ngoài ra, Sở GT-VT yêu cầu các bến xe khách trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách, triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về phòng-chống dịch Covid-19; tổ chức bố trí nhân sự trực tại bến xe để phối hợp trong công tác điều hành, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ, báo cáo; phối hợp huy động phương tiện giải tỏa, chuyển tải khách tại bến xe; tạo điều kiện thuận lợi và có trách nhiệm bố trí cho các xe tăng cường giải tỏa khách của các tỉnh khác vào bến trả khách, ưu tiên cho xe được xếp tài và xác nhận lệnh vận chuyển để xe quay về (nếu nơi đi có yêu cầu). Đảm bảo tốt hệ thống thông tin liên lạc, có đầy đủ các bảng thông báo về luồng tuyến, chuyến lượt, giờ xe chạy, giá vé; tăng cường hệ thống chiếu sáng về ban đêm, phòng-chống cháy nổ; phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại bến, yêu cầu các quầy dịch vụ trong bến cam kết không tăng giá dịch vụ bất hợp lý. Tăng cường công tác kiểm tra và cương quyết không cho xuất bến đối với các phương tiện và người điều khiển phương tiện không đảm bảo điều kiện theo quy định, chú trọng kiểm tra điều kiện về đảm bảo an toàn giao thông.



Cùng với đó, các đơn vị chức năng bố trí lực lượng thường trực để kịp thời xử lý các tình huống, đảm bảo cho người và phương tiện lưu thông tuyệt đối an toàn. Yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ thực hiện tốt công tác bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường quản lý theo đúng hợp đồng đã ký kết. Đối với tuyến đường vừa thi công vừa khai thác, trước khi nghỉ Tết phải thu dọn vật liệu, thiết bị máy móc, thành lập bộ phận trực đảm bảo an toàn giao thông, có đèn và biển báo hiệu đầy đủ trong những ngày nghỉ Tết. Trong thời gian cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2023, Sở GT-VT cũng đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tăng cường phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố và các lực lượng chức năng khác tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông.



Trung tá Lê Công Ngọc-Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo đơn vị, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và phối hợp với các lực lượng chức năng khác ngăn chặn, xử lý nghiêm các phương tiện nhồi nhét khách, phóng nhanh vượt ẩu, tài xế uống rượu bia để đảm bảo an toàn cho hành khách dịp Tết”.



LÊ ANH