Gia Lai sơ kết mô hình điểm về "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông"

(GLO)- Chiều 20-12, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức sơ kết mô hình điểm “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn phường Diên Hồng (TP. Pleiku).

Tham dự hội nghị có ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban An toàn Giao thông tỉnh; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể phường Diên Hồng và hơn 100 cá nhân đại diện cho các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn phường.

Ông Siu Trung tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện mô hình. Ảnh: Ngọc Anh

Báo cáo tại hội nghị, ông Đào Nam Sơn-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng, Trưởng ban quản lý mô hình cho biết: trong năm qua, Ban quản lý mô hình đã phối hợp với UBND, Công an phường và các đoàn thể triển khai tuyên truyền vận động 2.881 hộ dân đăng ký tham gia thực hiện nội dung “Gia đình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”; thông qua hệ thống loa truyền thanh đã tổ chức 285 lượt tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự (Công an TP. Pleiku) tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Giao thông đường bộ và ký cam kết chấp hành luật giao thông cho gần 2.250 giáo viên và học sinh trên địa bàn phường.

Bên cạnh đó, vận động 280 hộ dân kinh doanh buôn bán không lấn chiếm lòng lề đường; phối hợp tiến hành 395 lượt tuần tra… Qua đó, nhằm nâng cao ý thức của người dân, thanh thiếu niên và học sinh trên địa bàn phường trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện điểm mô hình “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn phường.