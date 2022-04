Gia Lai tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), trật tự xã hội trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 và mùa du lịch hè 2022. Để rõ hơn về vấn đề này, P.V Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh).

*P.V: Trong thời gian tới, nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh và quốc gia sẽ diễn ra, bên cạnh đó là các dịp nghỉ lễ lớn và mùa du lịch hè. Thượng tá có thể cho biết Công an tỉnh đã có kế hoạch gì để đảm bảo TTATGT trên địa bàn?

Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh-Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh). Ảnh: Lê Anh Thượng tá LƯƠNG THỊ THU QUỲNH: Ngày 14-4, Công an tỉnh đã ban hành và triển khai Kế hoạch số 322/KH-CAT-PC08 về mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT nhằm đảm bảo TTATGT, trật tự xã hội dịp lễ 30-4, 1-5 và mùa du lịch hè 2022, bảo vệ SEA Games 31. Kế hoạch được thực hiện từ ngày 15-4 đến hết ngày 14-5-2022.

Thực hiện kế hoạch, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội nhằm kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT), phấn đấu không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng. Đợt cao điểm lần này cũng nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đường bộ, kiềm chế và kéo giảm TNGT, ùn tắc giao thông, góp phần đảm bảo cho người dân đi lại thông suốt, an toàn trong các dịp nghỉ lễ và đón mùa du lịch hè 2022. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT đường bộ của người dân.

Về đối tượng kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tập trung vào các loại phương tiện cơ giới đường bộ, nhất là ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, ô tô con và xe mô tô; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến TNGT như: sử dụng chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm và các hành vi vi phạm khác theo quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, có kế hoạch, phương án bảo đảm TTATGT, phân luồng, phân tuyến, hướng dẫn, chỉ huy giao thông phục vụ bảo vệ các hoạt động kỷ niệm ngày 30-4, 1-5, địa điểm tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch năm 2022. Tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT và phối hợp đấu tranh phòng-chống tội phạm trên các tuyến giao thông đường bộ; bảo vệ an toàn cho người dân và khách du lịch đi lại thuận lợi, an toàn; tạo thuận lợi cho các hoạt động vận tải hàng hóa phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau thời gian dài ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Trong khi làm nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Giao thông phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân.

Công an TP. Pleiku ra quân kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Ảnh: Bá Bính

*P.V: Thượng tá có khuyến cáo gì đối với người tham gia giao thông để đi lại thuận lợi, an toàn trong các dịp lễ sắp tới?

Thượng tá LƯƠNG THỊ THU QUỲNH: Trong thời gian tới có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 30-4, 1-5 (được nghỉ 4 ngày); các sự kiện kích cầu du lịch năm 2022, dự báo lượng người và phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm như: quốc lộ 19, 14, 25… và đường vào các điểm du lịch sẽ tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, việc bảo đảm TTATGT hết sức quan trọng. Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm TTATGT dịp này.

Công an tỉnh cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật có liên quan; tuân thủ yêu cầu cũng như sự hướng dẫn của lực lượng chức năng khi bị dừng phương tiện để kiểm soát; tuyên truyền, giáo dục người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Công an tỉnh yêu cầu các tổ công tác xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

*P.V: Xin cảm ơn Thượng tá!