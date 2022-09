Ia Grai cần đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai tại buổi làm việc với UBND huyện Ia Grai vào sáng 16-9 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2022.

Trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Lộc





Theo báo cáo của UBND huyện Ia Grai, trong 9 tháng, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt hơn 7.587 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch, tăng 17,37% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngành Nông-lâm nghiệp-thủy sản đạt hơn 2.187 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng 3.127 tỷ đồng, đạt 70,89% kế hoạch; thương mại-dịch vụ 2.237 tỷ đồng, đạt 63,29% kế hoạch.



Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 523 tỷ đồng, đạt 108% so với dự toán tỉnh giao và bằng 96% Nghị quyết HĐND huyện, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong năm 2022 từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và ngân sách huyện là trên 122 tỷ đồng, đầu tư cho 17 công trình. Ước thực hiện đến ngày 30-9, khối lượng thực hiện đạt 45 tỷ đồng, đạt 37%; giải ngân được 37,94 tỷ đồng, đạt 31% kế hoạch vốn năm 2022.

Nguồn ngân sách huyện đầu tư 14 công trình với kế hoạch vốn hơn 38,7 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện ước đạt hơn 23,8 tỷ đồng, đạt 61,5% kế hoạch, giải ngân hơn 18,9 tỷ đồng, đạt 49% kế hoạch.



Liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản, UBND huyện Ia Grai đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài chính xem xét cấp vốn dự án đường liên xã Ia Dêr-Ia Bă cho huyện để thực hiện công tác giải ngân (kế hoạch vốn 2022 là 22 tỷ đồng chưa được giải ngân); cho phép điều chỉnh quy mô và tổng vốn đầu tư Dự án đường nội thị thị trấn Ia Kha so với chủ trường đầu tư đã được phê duyệt; xem xét, thông báo về kế hoạch vốn ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ huyện nông thôn mới (giai đoạn 2021-2025); đồng thời cho thêm thời gian gửi hồ sơ Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư khu vực biên giới xã Ia O.



Đề nghị các sở, ngành sớm ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.



Tại buổi làm việc, trên cơ sở những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của UBND huyện Ia Grai, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã phát biểu phân tích, giải thích và hướng dẫn các nội dung cơ bản để UBND huyện tập trung tháo gỡ và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện trong năm 2022 và các năm tiếp theo.



Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm của huyện Ia Grai; đồng thời, yêu cầu UBND huyện rà soát, đánh giá các chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực công tác để tiếp tục chỉ đạo thực hiện trong 3 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai sớm hoàn thiện những phần việc trong phạm vi, chức năng, quyền hạn để trình UBND tỉnh và các sở, ngành xem xét giải quyết; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn theo kế hoạch vốn năm 2022.



Trên lĩnh vực xây dựng cơ bản, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành quan tâm giúp đỡ huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục và giải ngân vốn.



PHƯƠNG LỘC