Đầu tư thêm làn ETC trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Bộ GTVT vừa yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) hoàn thiện hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.



Theo Bộ GTVT, sau thời gian vận hành chỉ có thu phí ETC, tại khu vực các trạm Long Phước, trạm ra vào QL51, lưu lượng phương tiện lớn dẫn đến thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.



Nguyên nhân chủ yếu do trạm thu phí Long Phước mới lắp đặt 9 làn ETC trên tổng số 14 làn thu phí tại trạm. Trạm ra QL51 theo hướng từ TPHCM đi QL51 mới lắp đặt 2 làn ETC trên tổng số 4 làn. Trạm vào cao tốc từ hướng QL51 về TPHCM lắp đặt 4 làn ETC trên tổng số 7 làn.



Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo VEC rà soát phương án tổ chức giao thông; nghiên cứu, tính toán việc đầu tư lắp đặt bổ sung làn thu phí ETC tại các trạm trên để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc.



Đại diện VEC cho biết sẽ đầu tư thêm số làn tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc này theo chỉ đạo của Bộ GTVT.



Theo MINH DUY (SGGPO)