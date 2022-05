Yêu cầu VEC khắc phục ngay hư hỏng tại cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phải khắc phục ngay hư hỏng trên.

Nhiều tồn tại kéo dài ở dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Ảnh: GT

Sau nhiều lần Cục Quản lý đường bộ III đôn đốc, thậm chí đã ban hành nhiều quyết định xử phạt nhưng VEC vẫn chưa chấp hành, hư hỏng vẫn không được sửa chữa, khắc phục những tồn tại trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ra văn bản yêu cầu VEC chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên khẩn trương khắc phục ngay những tồn tại đồng thời, tìm ra nguyên nhân để sửa chữa triệt để, tránh lặp lại tình trạng hư hỏng.

Đối với việc sửa chữa trên đoạn tuyến QL14B từ Km23+126 - Km24+825 tại nút giao Tuý Loan, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Tổng cục Đường bộ cho biết, đã có nhiều văn bản đề nghị VEC sửa chữa khắc phục.

Cụ thể, tháng 9.2021, VEC cam kết hoàn thành việc sửa chữa trong tháng 10.2021. Tuy nhiên, đến nay việc khắc phục vẫn chưa được thực hiện, những hư hỏng đang phát triển theo chiều hướng xấu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu VEC chỉ đạo khắc phục ngay những hư hỏng trên tuyến QL14B trong phạm vi đã được Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng bàn giao. Đồng thời, sớm thi công hoàn thiện nút giao QL14B với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Tổng Cục đường bộ cũng yêu cầu, VEC chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn cho người và phương tiện do nguyên nhân do chậm trễ khắc phục các tồn tại.