Cao tốc thu phí không dừng phải "xả trạm" nếu xảy ra sự cố

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ chính thức thí điểm thu phí tự động không dừng 100% trên toàn tuyến và sẽ từ chối phục vụ những phương tiện không đủ điều kiện đi vào cao tốc này. Tuy nhiên, thời gian qua hệ thống thu phí vẫn còn xảy ra một số sự cố, Bộ GTVT và nhà đầu tư đang rà soát kiểm tra để khắc phục.



Cụ thể, ngày 24/4/2022, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng xảy ra lỗi hệ thống thu phí không dừng ở làn đường chiều Hải Phòng về Hà Nội gây ra ùn tắc nghiêm trọng. Nguyên nhân được xác định, do nhân viên cắt cỏ phát quang bụi rậm 2 bên tuyến đường đã sơ ý làm đứt cáp quang.



Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: VIDIFI



Ngay sau khi xảy ra sự cố, Tổng cục Đường bộ VN đã chỉ đạo Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) khảo sát và triển khai đường truyền dự phòng bảo đảm tính dự phòng và việc truyền dữ liệu an toàn, thông suốt khi gặp sự cố đối với các đường truyền hiện nay.



Để xử lý vướng mắc đối với việc triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng và các dự án BOT, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã làm việc với Bộ GTVT và các đơn vị liên quan. Phó Thủ tướng đã nghiêm túc nhắc nhở, phê bình việc để xảy ra sự cố đứt cáp trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến người dân phải chờ cả tiếng đồng hồ.



Theo Phó Thủ tướng, nếu có sự cố tương tự xảy ra, sau 10 phút xử lý nhưng không khắc phục được phải xả trạm để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển, tránh ùn tắc kéo dài gây ảnh hưởng đến nhân dân.



"Không chỉ vì thu một vài đồng phí mà để người dân chờ đợi cả tiếng đồng hồ, ảnh hưởng đến công việc của người dân", Phó Thủ tướng chỉ đạo.



Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng nhấn mạnh thu phí không dừng là hình thức thu phí văn minh, hiệu quả, tiết kiệm nhân lực, tiết kiệm thời gian và đặc biệt tạo tính minh bạch, chống tiêu cực, ích nước lợi nhà và giúp người dân phấn khởi khi tham gia giao thông.



Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ GTVT cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về thu phí không dừng đến người dân để nâng cao nhận thức của nhân dân về hình thức thu phí văn minh này, nhằm tăng lượng phương tiện dán thẻ ETC di chuyển qua các trạm thu phí, trong đó có tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.



Xả trạm nếu để xảy ra sự cố



Về việc thí điểm chỉ thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng từ 1/6, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là việc khó nhưng dứt khoát phải làm, không lùi thời hạn. Bộ GTVT cùng chủ đầu tư phải chuẩn bị kỹ các phương án khi xảy ra tình huống phương tiện chưa dán thẻ ETC, đảm bảo không để xảy ra ùn tắc quá thời gian quy định.



Các tuyến cao tốc mới đương nhiên sẽ đều phải áp dụng hình thức thu phí không dừng tại tất cả các làn, các trạm thu phí.



"Sau ngày 31/7, nếu dự án nào chưa triển khai xong thu phí không dừng sẽ phải tiến hành "xả trạm, có chế tài xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân gây chậm tiếp độ", Phó Thủ tướng nêu rõ.



Đồng thời, Phó Thủ tướng kiên quyết yêu cầu các trạm ETC cũng phải chủ động "xả trạm" kịp thời nếu để xảy ra sự cố.





Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sẽ thí điểm thu phí tự động không dừng 100% từ ngày 1/6. Ảnh: VIDIFI



Báo cáo Phó Thủ tướng về hệ thống thu phí tự động không dừng, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, đối với các dự án BOT và thu phí không dừng tại Việt Nam hiện có 3 nhóm: Nhóm đầu tiên do Bộ GTVT quản lý hiện đã được triển khai tương đối tốt.



"Nếu như trước đây, mỗi trạm bố trí ít nhất 2/4 làn thu phí ETC thì đến nay, Bộ GTVT đã chỉ đạo các nhà đầu tư lắp tất cả 3 trạm thu phí ETC và chỉ để 1 làn hỗn hợp", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.



Cũng theo Bộ trưởng Bộ GTVT, vẫn còn một vài trạm chưa lắp đủ số làn thu phí ETC như chỉ đạo do một số nguyên nhân liên quan đến ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến việc đặt hàng mua sắm các thiết bị bị kéo dài.



Nhóm thứ 2 do các địa phương quản lý, có 1 số trạm nằm trên các đường tỉnh, đô thị, quốc lộ, Chính phủ đã giao cho các nhà đầu tư ký trực tiếp với UBND tỉnh và thu phí trực tiếp, hiện nay hoạt động cũng khá hiệu quả.



"Đối với những trạm chưa lắp đủ làn thu phí ETC theo chỉ đạo đến trước ngày 30/6/2022 sẽ dừng không cho thu phí, đến khi lắp xong mới cho thu phí trở lại", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cương quyết.



Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành. Qua đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo các cơ quan của Bộ GTVT, các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực thu phí không dừng nghiêm túc tiếp thu và triển khai chỉ đạo của Phó Thủ tướng cũng như của lãnh đạo các cơ quan Chính phủ và Bộ, ngành, của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.



Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) thông báo, từ ngày 1/6/2022, sẽ chính thức thí điểm 100% thu phí điện tử không dừng (ETC) các phương tiện di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các lực lượng chức năng sẽ phạt nghiêm phương tiện không đủ điều kiện cố tình lưu thông.



Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thực hiện thu phí tự động không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) cũng đã kiểm tra hiện trường triển khai công tác tổ chức giao thông phục vụ công tác thí điểm áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng trên tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (QL5 mới).



Về các mức xử phạt đối với các phương tiện không đủ điều kiện đi vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kể từ ngày 1/6/2022 như sau:



Theo Khoản 3, Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2022 quy định: "Phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức ETC đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức ETC tại các trạm thu phí.



Các xe không đủ điều kiện bao gồm: Xe không gắn thẻ đầu cuối (xe chưa dán thẻ thu phí không dừng) hoặc xe đã dán thẻ thu phí không dừng mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí.



Ngoài ra, lái xe đi sai vào làn đường ETC tại các trạm thu phí còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.



Theo Thế Anh (Dân Việt)