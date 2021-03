Sân bay Vân Đồn nối lại chuyến bay quốc tế sau hơn 1 tháng đóng cửa

Ngày 11/3, chuyến bay Airbus A321 mang số hiệu VJ2723 của Hãng Hàng không Vietjet Air chở 193 hành khách là công dân Việt Nam, xuất phát từ Nhật Bản, đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Vân Đồn.



Ngày 12/, thông tin từ Sân bay Vân Đồn cho biết, vào lúc 18h50, ngày 11/3, chuyến bay Airbus A321 mang số hiệu VJ2723 của Hãng Hàng không Vietjet Air chở 193 hành khách là công dân Việt Nam, xuất phát từ Nhật Bản, đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), khởi động trở lại hoạt động đón các chuyến bay quốc tế.



Đây là chuyến bay quốc tế đầu tiên hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn sau hơn 1 tháng sân bay đóng cửa theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải nhằm phòng, chống dịch COVID-19.



Vào 20h30 cùng ngày, sân bay Vân Đồn tiếp tục đón thêm một chuyến bay quốc tế, cũng xuất phát từ Nhật Bản, đưa hơn 160 công dân Việt Nam về nước an toàn.



Tất cả hành khách trên 2 chuyến bay trên chủ yếu gồm du học sinh hoặc người lao động gặp khó khăn về nơi ở, không thể gia hạn thị thực, các trường hợp khó khăn khác… Hành khách được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt trước khi lên chuyến bay, đồng thời đeo khẩu trang y tế suốt hành trình.



Năm 2020, sân bay Vân Đồn đã đón hơn 180 chuyến bay từ vùng dịch chở hơn 40.000 hành khách là công dân Việt Nam và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc.



Riêng trong tháng 1/2021, trước khi tạm đóng cửa để phòng dịch, sân bay Vân Đồn cũng đón 1 chuyến bay từ Nhật Bản và 4 chuyến bay chở chuyên gia từ Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc.



Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh lây lan, sân bay quốc tế Vân Đồn đã nâng mức áp dụng các biện pháp an toàn chống dịch lên cao nhất.



Cụ thể, hành khách từ vùng dịch hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ được đo thân nhiệt, khai báo y tế bắt buộc và làm tất cả các thủ tục nhập cảnh, hải quan tại khu vực riêng biệt bên ngoài nhà ga.



Hành khách được hướng dẫn sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn phòng dịch. Hành lý xách tay và hành lý ký gửi được khử trùng bằng chất khử trùng đặc biệt.



Sau khi hoàn tất thủ tục, hành khách được đưa về khu vực cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày. Khu vực nhà ga và luồng di chuyển của khách được phun khử trùng, khử khuẩn.



Mọi cán bộ nhân viên làm việc tại sân bay khi tham gia đón chuyến bay phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng dịch: Đeo khẩu trang, mặc đồ bảo hộ theo tiêu chuẩn, đảm bảo khoảng cách an toàn với khách hàng và thực hiện khử khuẩn liên tục…



Nhân dịp khởi động trở lại đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Vân Đồn, các hãng hàng không cũng áp dụng mức giá ưu đãi, thấp nhất chỉ từ 33.000 đồng/chặng (chưa bao gồm thuế, phí), tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách di chuyển sau hơn 1 tháng tạm ngừng giao thương vì dịch COVID-19.

