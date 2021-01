Quốc lộ 51, tuyến đường 'tử thần'

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quốc lộ 51 (đoạn đi qua TX.Phú Mỹ) chỉ dài hơn 10 km nhưng lại có đến 6 điểm đen, 12 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.



Rơ moóc bị rơi khỏi xe đầu kéo trong một vụ tai nạn tại địa bàn TX.Phú Mỹ. Ảnh: NGUYỄN LONG

Quốc lộ 51 (QL51) kéo dài từ TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đến TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) nhiều năm qua trở nên quá tải vì lượng phương tiện lưu thông đã tăng gấp 3 lần so với thiết kế ban đầu, khiến cung đường này thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe, tai nạn giao thông liên tục.

Theo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, QL51 (đoạn đi qua TX.Phú Mỹ) chỉ dài hơn 10 km nhưng lại có đến 6 điểm đen, 12 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông (TNGT).

Hàng loạt “điểm nóng”

Tại những nơi này thường xảy ra TNGT chết người, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Những điểm đen dọc trên QL51, đoạn qua TX.Phú Mỹ phải kể đến là ngã tư Trần Long, khu vực cổng vòm Phú Mỹ, khu vực chợ Ông Trịnh, ngã tư Chinfon, ngã ba Cái Mép...

Theo báo cáo của Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ ngày 15.12.2019 - 14.12.2020, chỉ riêng trên tuyến QL51 đi qua các địa bàn TX.Phú Mỹ, TP.Bà Rịa và TP.Vũng Tàu có tổng cộng gần 80 vụ TNGT, trong đó địa bàn TX.Phú Mỹ xảy ra 47 vụ.

Phương tiện gây TNGT trên QL51 chủ yếu là xe máy, xe container và xe ben. Điển hình là chỉ trong vòng 3 ngày đã có 4 người thiệt mạng vì TNGT trên cùng một tuyến đường.

Cụ thể, lúc 22 giờ 40 ngày 10.10.2020, ô tô BS 72C - 149.74 do anh Đặng Trần Minh Nhật (30 tuổi, ngụ xã Suối Nghệ, H.Châu Đức) điều khiển lưu thông trên QL51, hướng từ TP.Bà Rịa đi Đồng Nai. Khi đến Km 48+600, thuộc P.Tân Phước (TX.Phú Mỹ) đã xảy ra va chạm với xe máy BS 72AE - 015.51 do chị Phạm Thị Yến Nhi (17 tuổi, ngụ P.Tân Phước) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, chị Nhi tử vong tại hiện trường.

Tiếp đó, khoảng 1 giờ 45 ngày 11.10.2020 cũng trên QL51, đoạn thuộc KP.Quảng Phú, P.Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ), xe máy BS 72E1-437.61 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng từ Đồng Nai đi TP.Bà Rịa đã va chạm với xe máy BS 72G1 - 283.58 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm anh Nguyễn Tuấn Anh (25 tuổi, quê TP.Cần Thơ) và Lê Thiên Mạnh (18 tuổi, ngụ H.Xuyên Mộc) tử vong.

Sau đó 1 ngày, cũng trên QL51, đoạn thuộc P.Phú Mỹ, khoảng 22 giờ 45 ngày 11.10.2020 xảy ra vụ TNGT giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong tại chỗ.

Tương tự, tuyến QL51 (đoạn qua địa bàn TP.Biên Hòa hướng về H.Long Thành, Đồng Nai) cũng có nhiều điểm nóng về TNGT. Theo Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, trong năm 2020, trên QL51 xảy ra 38 vụ TNGT, làm chết 25 người, 18 người bị thương. Các vụ tai nạn cũng gây thiệt hại nặng về tài sản.



Kẹt xe tại trạm thu phí ở H.Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Đường quá tải, xuống cấp

Một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết Quốc lộ 51 đã quá chật chội và xuống cấp. Phương tiện lưu thông trên tuyến đường huyết mạch này ngày càng nhiều, đặc biệt là đoạn từ ngã ba Cái Mép về các khu công nghiệp trên địa bàn TX.Phú Mỹ, KCN Gò Dầu (Đồng Nai).

Theo thống kê chưa đầy đủ, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe ben, xe container, xe đầu kéo chạy trên QL51 vào các cảng, khu công nghiệp để chở hàng và giao hàng. Điều đáng nói, những năm gần đây, QL51 thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều giờ, nhất là vào các giờ cao điểm, ngày cuối tuần, dịp lễ, tết.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đinh Hồng Hà, Tổng giám đốc Công ty CP phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) - chủ đầu tư dự án BOT mở rộng QL51, thừa nhận tuyến đường này đã quá tải.

“QL51 có công suất thiết kế 12.000 lượt xe/ngày đêm, nhưng bây giờ cao điểm lên đến 48.000 lượt xe/ngày đêm, còn trung bình thì 32.000 lượt xe/ngày đêm. Tình trạng kẹt xe, ùn tắc gần như toàn tuyến, đặc biệt là trạm T2 do lượng xe từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đổ về nhiều. Khi dự án sân bay Long Thành triển khai xây dựng, dự kiến còn kẹt dữ dội nữa”, ông Hà nói.

Riêng điểm giao nhau với đường cao tốc nói trên, ông Hà nhận định đây là “điểm xung đột”. Nguyên nhân do lượng xe trên cao tốc hướng từ TP.HCM đổ về QL51 và ngược lại từ QL51 lên cao tốc nhiều, nhưng đường nhánh lại nhỏ, ngoài ra còn do trạm thu phí của cao tốc đặt quá gần điểm giao nhau.

Trung tá Lê Quang Tuấn, Phó phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến TNGT trên QL51, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, quốc lộ đã xuống cấp trầm trọng. “Đường đã chật hẹp, lồi lõm, đông phương tiện đi lại nhưng người tham gia giao thông lại đi ngược chiều, chuyển hướng đột ngột. Đường hư hỏng thì ô tô đi làn xe máy, xe máy lại chạy qua làn ô tô khiến giao thông hỗn loạn, nguy cơ TNGT rất cao”, trung tá Tuấn nói thêm.

Để giảm tình trạng TNGT, kẹt xe trên Quốc lộ 51, ông Đinh Hồng Hà kiến nghị Chính phủ cần nhanh chóng cho xây dựng các tuyến đường phụ tải, đặc biệt là đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Còn trước mắt, ngoài việc sửa chữa, duy tu, công ty sẽ phối hợp cùng lực lượng công an tổ chức phân luồng, phân làn để tránh ùn tắc.

Nhiều đoạn đường hư hỏng nặng

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, Quốc lộ 51 hiện tại có nhiều đoạn hư hại nặng, điển hình là đoạn ngã tư Bến Gỗ (P.Long Bình Tân), đoạn qua cổng 11 (P.Phước Tân), ngã tư Lộc An (TT.Long Thành) thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại những điểm này, mặt đường bị lún xuống, lồi lõm, nhựa bong tróc. Các xe lưu thông qua đây phải di chuyển chậm, khó khăn. Bên cạnh đó là bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến đời sống người dân địa phương. Chị Trương Thế My, chủ một cửa hàng tạp hóa ngay ngã tư Lộc An, bức xúc vì mỗi ngày chị phải tưới nước gần chục lần để giảm bụi. Đồ đạc trong nhà, chị phải lấy tấm vải, bạt che lại ngăn bụi, cửa nhà luôn đóng kín mít, sinh hoạt rất khốn khổ.

Theo Nguyễn Long-Lê Lâm (TNO)