Gia Lai: Siết chặt quản lý chất lượng công trình xây dựng

(GLO)- Nhờ tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát nên sau khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhiều công trình đã mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Chú trọng công tác thẩm định

Ông Đào Minh Tuyên-Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Sở Xây dựng) cho biết: Khâu thẩm định có vai trò quan trọng trong đảm bảo tính khả thi của dự án cũng như đảm bảo công trình đạt chất lượng. Do vậy, trong công tác thẩm định, Sở Xây dựng luôn chú trọng các yếu tố khách quan, toàn diện, bám sát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt, đơn vị luôn công khai, minh bạch về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả thẩm định và tuân thủ các quy định về cải cách thủ tục hành chính trong quá trình thẩm định thông qua nhiều hình thức.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả công tác thẩm định, Sở Xây dựng đã triển khai thí điểm việc tích hợp công tác thẩm định thiết kế và cấp phép xây dựng trong cùng một thủ tục hành chính nhằm giúp các tổ chức, cá nhân giảm bớt thủ tục, thời gian (giảm 1 thủ tục, 14 ngày) và nhiều khoản phí, lệ phí. Ngoài ra, Sở phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng quy chế phối hợp thực hiện công tác thẩm định thiết kế, thanh-kiểm tra, nghiệm thu đối với các công trình có yêu cầu liên thông về thẩm duyệt thiết kế, thẩm duyệt phòng cháy-chữa cháy, đánh giá tác động môi trường, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường...

Qua đó, góp phần đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan liên quan và rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng cũng như các thủ tục liên quan về đầu tư xây dựng. Từ đầu năm đến nay, Sở đã hoàn thành thẩm định 40 dự án/công trình và cấp phép xây dựng cho 20 công trình/dự án.

Quy hoạch chi tiết Dự án sân Golf Đak Đoa của Tập đoàn FLC. Ảnh: Hồng Thương

Ông Dương Minh Tiến-Phó Giám đốc Đầu tư khu vực miền Nam thuộc Tập đoàn FLC-thông tin: Tập đoàn FLC đang triển khai thi công dự án Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại đường Nguyễn Văn Cừ (TP. Pleiku), đồng thời đề xuất nghiên cứu, lập quy hoạch xây dựng, thực hiện các thủ tục để có thể tiếp tục triển khai một số dự án quy mô lớn khác tại Gia Lai.

“Trong quá trình nghiên cứu, lập quy hoạch, dự án, chúng tôi được Sở Xây dựng hướng dẫn, cung cấp các tài liệu liên quan để đảm bảo các đồ án quy hoạch chi tiết đúng định hướng các quy hoạch đã được phê duyệt, góp phần nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch và đảm bảo tính khả thi khi đưa vào khai thác, vận hành. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, cấp phép xây dựng thi công công trình được rút ngắn, tạo điều kiện cho chúng tôi tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án”-ông Tiến chia sẻ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Ngoài thực hiện chặt chẽ khâu thẩm định, Sở Xây dựng còn hướng dẫn các chủ đầu tư chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong lĩnh vực xây dựng; khi triển khai dự án cần đảm bảo chất lượng, tiến độ và kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sở Xây dựng thực hiện đúng quy định việc thanh-kiểm tra, giám sát từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến thi công và nghiệm thu công trình.

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở và xử lý đối với các thiếu sót của chủ đầu tư theo quy định của Luật Xây dựng. Đặc biệt, công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng có sự phối hợp của nhiều cơ quan đã được rút ngắn xuống 5-7 ngày, giúp chủ đầu tư sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Công nhân thi công công trình Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Pleiku). Ảnh: Hồng Thương

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 17 công trình được đầu tư từ nguồn vốn của các doanh nghiệp được kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công. Bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai-cho hay: Khi triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, Công ty luôn thực hiện đúng theo hướng dẫn của Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan về công tác quản lý chất lượng công trình. Bên cạnh lựa chọn nhà thầu có năng lực, Công ty cũng thường xuyên lấy mẫu thử nghiệm các vật liệu và cử cán bộ kỹ thuật túc trực tại hiện trường 24/24 giờ để kiểm soát chất lượng đầu vào của vật liệu trước khi đưa vào công trường.

Trong quá trình thi công, Công ty thường xuyên giám sát tiến độ và chỉ đạo đội ngũ công nhân làm đúng yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam ban hành. Đồng thời, đảm bảo an toàn lao động. Do đó, các công trình, dự án do Công ty triển khai khi nghiệm thu đưa vào sử dụng đều đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế được ngành chức năng thẩm định, phê duyệt.

Trao đổi với P.V, ông Đỗ Việt Hưng-Giám đốc Sở Xây dựng-thông tin: “Công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước hiện vẫn còn một số khó khăn nhất định do một số doanh nghiệp chưa cập nhật các văn bản hướng dẫn quản lý chất lượng của Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng đã được đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở (http://sxd.gialai.gov.vn/). Sở sẽ tăng cường tuyên truyền pháp luật về xây dựng, tổ chức gặp mặt doanh nghiệp và đăng tải các văn bản hướng dẫn trên trang thông tin của Sở để người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt. Đồng thời, thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát quá trình thi công và công tác nghiệm thu công trình để các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng và mang lại hiệu quả đầu tư cho xã hội”.

HỒNG THƯƠNG