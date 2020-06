Cao tốc Bắc - Nam đắt đỏ: Bộ Giao thông vận tải có tùy tiện?

Lý do chuyển đổi các dự án PPP cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công Sau nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, hiện cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ - Ảnh: QUỐC NAM Trong báo cáo gửi tới Chính phủ mới đây, Hội đồng Thẩm định nhà nước cho rằng có nhiều lý do để chuyển các dự án PPP sang đầu tư công. Đó là các khó khăn trong lựa chọn nhà đầu tư làm 8 dự án PPP thời gian qua có thể phá vỡ mục tiêu dự án. Các doanh nghiệp tham gia sơ tuyển 8 dự án PPP chủ yếu là nhà thầu có năng lực thi công tốt nhưng không có thế mạnh huy động vốn trong khi vốn đầu tư các dự án quá lớn. Các doanh nghiệp có thế mạnh tài chính không tham gia sơ tuyển, việc huy động vốn từ các ngân hàng làm BOT giao thông hiện rất khó khăn. Các ngân hàng trong nước khó có khả năng xem xét, tài trợ vốn cho các dự án BOT mới. Hơn nữa, việc chuyển 8 dự án PPP sang đầu tư bằng ngân sách nhà nước sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công cả nước, tạo động lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Lý do cuối cùng việc chuyển đổi 8 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam sang đầu tư công sẽ phát huy hiệu quả dự án. Sử dụng ngân sách xây dựng cao tốc Bắc - Nam sẽ bảo đảm thành công dự án, giảm tổng vốn đầu tư dự án do giảm chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng. Ngoài những lý do trên, theo Hội đồng Thẩm định nhà nước, việc chuyển đổi từ dự án PPP sang dự án đầu tư 100% vốn ngân sách chỉ ảnh hưởng tới ngân sách trong những năm đầu. Còn sau khi dự án hoàn thành, đưa vào khai thác, Bộ GTVT sẽ tổ chức đấu giá nhượng quyền khai thác hoặc tổ chức khai thác để thu hồi vốn. Qua đó tạo nguồn thu ngân sách, phục vụ phát triển hạ tầng giai đoạn tiếp theo. Hội đồng Thẩm định nhà nước cũng nêu vấn đề hiện có 7/8 dự án đã có kết quả sơ tuyển nhà đầu tư nên Bộ GTVT cần rà soát để bảo đảm không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện với các nhà đầu tư đã vượt qua sơ tuyển và chịu trách nhiệm xử lý hệ quả của việc hủy sơ tuyển. Hội đồng Thẩm định nhà nước cũng đề nghị Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm với tính chính xác của tổng vốn đầu tư dự án điều chỉnh.