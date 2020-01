Vận tải hành khách dịp Tết tại Gia Lai đảm bảo lưu lượng phương tiện và an toàn

(GLO)- Bến xe Đức Long Gia Lai những ngày này liên tục đón những chuyến xe chở khách từ nhiều nơi về Pleiku đón Tết. Từ đây, nhiều chuyến xe cũng bắt đầu đưa khách về các tỉnh phía Bắc đoàn tụ cùng gia đình trong dịp năm mới. Công tác quản lý vận tải hành khách dịp Tết đang được ngành chức năng, các đơn vị điều hành, khai thác đặt lên hàng đầu để có những hành trình an toàn.

Từ ngày 11-1 (tức ngày 17 tháng Chạp), các nhà xe bắt đầu phụ thu chiều rỗng đối với tuyến vận tải từ TP. Hồ Chí Minh về Gia Lai; mức phụ thu từ ngày 17 đến 19 tháng Chạp tối đa là 40%, từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp tối đa là 60%. Sau Tết Nguyên đán, các nhà xe chạy tuyến Gia Lai-TP. Hồ Chí Minh sẽ phụ thu tối đa không quá 60% từ ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng Giêng, không quá 40% trong ngày 11 và 12 tháng Giêng. Đối với tuyến Gia Lai đi các tỉnh phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra), mức phụ thu tối đa không quá 60% từ ngày 22 đến 29 tháng Chạp và từ mùng 6 đến 14 tháng Giêng. Tuyến Gia Lai-Đà Nẵng phụ thu tối đa 40% từ ngày 22 đến ngày 28 tháng Chạp và từ mùng 3 đến mùng 9 tháng Giêng…

Tăng cường kiểm soát tại bến

Với khoảng 800 phương tiện của 68 đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách liên tỉnh và nội tỉnh đăng ký hoạt động, Bến xe Đức Long Gia Lai hiện là bến xe có tần suất hoạt động lớn nhất tỉnh. Theo ông Chu Sỹ Hoạt-Phó Giám đốc Bến xe Đức Long Gia Lai, hiện tại, trung bình mỗi ngày tại bến có khoảng 200 lượt xe khách xuất bến. Bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp, dự kiến số lượng xe xuất/về bến sẽ tăng khoảng 30% so với ngày thường. “Với lưu lượng này, bến xe hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu xuất/về bến của các đơn vị”-ông Hoạt khẳng định.

Bến xe Đức Long Gia Lai đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện để phục vụ đợt cao điểm vận tải Tết. Ảnh: L.H

Để đáp ứng tốt nhu cầu vận hành, khai thác trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2020, từ trước Tết khoảng 1 tháng, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai-đơn vị sở hữu Bến xe Đức Long Gia Lai đã cho sơn lại hệ thống vạch kẻ chỉ dẫn, tu sửa và bổ sung trang-thiết bị phòng cháy chữa cháy, tăng cường hệ thống chiếu sáng... tại bến. Công ty cũng chủ động phối hợp với Công an phường Trà Bá, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông trong khâu tuần tra, kiểm soát nhằm hạn chế tối đa tình trạng cò kéo, móc túi gây mất an ninh trật tự tại bến.

Ngày 9-1, lực lượng Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải đã tiến hành kiểm tra thường xuyên tại Bến xe Đức Long Gia Lai, tập trung vào điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện (dây an toàn, bình phòng cháy chữa cháy, lốp xe…) và điều kiện người lái (giấy phép lái xe, giấy chứng nhận tập huấn nghiệp vụ vận tải hành khách và an toàn giao thông). Qua kiểm tra 3 phương tiện xe giường nằm loại 45 chỗ của các nhà xe: Hưng Thịnh, Việt Tân Phát, Hồng Hải cho thấy, các xe và tài xế cơ bản đảm bảo tốt các quy định, chỉ có một vài lỗi nhỏ được nhà xe khắc phục ngay sau khi Thanh tra Giao thông chỉ ra.

Ông Nguyễn Trung Sơn-Đội trưởng Đội Thanh tra Giao thông số 1 (Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải) cho biết: “Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành nghiêm túc quy định của nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách. Tuy nhiên, để nâng cao công tác quản lý nhà nước, trong dịp cao điểm phục vụ vận tải Tết, lực lượng Thanh tra Giao thông sẽ thường xuyên túc trực 24/24 giờ tại bến xe, phối hợp cùng bến xe đảm bảo lưu lượng phương tiện, không để hành khách không có xe về quê ăn Tết”.

An toàn là trên hết

Đề cập nhiệm vụ trọng tâm đặt ra cho mỗi bến xe trong công tác kiểm tra, cho phương tiện xuất bến trong dịp cao điểm vận tải Tết, ông Nguyễn Trung Sơn cho rằng: Bộ phận điều độ của bến xe phải thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm việc kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật xe, điều kiện người lái trước khi xuất bến; kiên quyết không cho xuất bến đối với những phương tiện không đảm bảo điều kiện, đề phòng nguy cơ xảy ra rủi ro không mong muốn. Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải phải thực hiện nghiêm các quy định về vận tải hành khách, điều kiện phương tiện và người lái; thực hiện nghiêm quy định số giờ làm việc của tài xế mỗi ngày, không chở quá số người quy định, không phụ thu vượt mức cho phép, không chèn ép khách… “Lực lượng Thanh tra Giao thông sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vì những hành trình an toàn”-ông Sơn khẳng định.

Lực lượng Thanh tra Giao thông kiểm tra điều kiện người lái, phương tiện của Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải. Ảnh: L.H

Hiện nay, các nhà xe đã bắt đầu thực hiện việc quay đầu, giải tỏa khách ở đầu bến TP. Hồ Chí Minh, tỷ lệ lấp đầy ghế đối với chiều rỗng khi quay đầu chỉ đạt dưới 30%. Vé xe từ TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… về Gia Lai từ ngày 24 tháng Chạp đến 30 Tết đã bán hết. Ông Đặng Văn Hiền-Phó Giám đốc phụ trách điều hành Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai-chia sẻ: “Cường độ và áp lực làm việc của tài xế sẽ tăng cao trong những ngày Tết. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải có chế độ phân phối thời gian lao động, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho tài xế nhằm đảm đương tốt công việc”. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện được các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng. “Chúng tôi luôn coi trọng việc kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện trước giờ xuất bến. Đó là yêu cầu để đảm bảo an toàn cho hành khách”-ông Nguyễn Hồng Hải-Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Hồng Hải-khẳng định.