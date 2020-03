MUA NHÀ THỜI DỊCH BỆNH: Lựa chọn khôn ngoan cho người có nhu cầu ở thực

“Xuống tiền” mua nhà ngay trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp có thể được xem là vội vã, nhưng với nhiều người, đấy lại là động thái khôn ngoan bởi họ có khá nhiều lựa chọn ưng ý cũng như sự ưu ái về giá bán từ phía chủ đầu tư.

Cận cảnh một căn hộ nhà mẫu dự án The Matrix One (Mễ Trì - Mỹ Đình).

Khách hàng đang thực sự là "thượng đế"

Dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu đẩy lùi khiến tính thanh khoản của thị trường BĐS ít nhiều bị ảnh hưởng. Thậm chí, một số sàn giao dịch phải đóng cửa, nhiều chủ đầu tư phải điều chỉnh lại các đợt mở bán.

Tuy nhiên, với những người đã chuẩn bị sẵn nguồn tài chính để mua nhà từ trước thì thời điểm này lại là cơ hội để có được căn nhà mơ ước với vô số lợi ích mà không phải lúc nào cũng có. Chị Nguyễn Thu Thủy (Đống Đa, HN) cho hay: Gia đình chị có ý định mua nhà từ cuối năm 2019 nhưng vẫn chưa “chốt” được. Ra Tết, dịch bệnh bùng phát khiến kế hoạch mua nhà bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ, chị quyết định sẽ “tậu” một căn hộ tại dự án The Matrix One ở Mễ Trì.

Tương tự chị Thủy, anh Đặng Hùng Anh (Thanh Xuân, HN) cũng vừa tiếp cận một căn chung cư của dự án, cho biết: Không gì sướng bằng mua nhà thời điểm này khi người mua được coi là “Thượng đế”. “Vừa được phục vụ chu đáo, vừa chọn được căn ưng ý, giá lại “mềm” hơn trước khá nhiều, sao phải lăn tăn chứ?” - anh Hùng Anh cho biết.

Theo một số chuyên gia, mua nhà tại thời điểm thị trường chững lại là một lựa chọn khôn ngoan của người có nhu cầu ở thực. Thậm chí với những nhà đầu tư dài hạn, việc ôm hàng lúc này cũng có cơ hội thu lãi cao bởi thị trường BĐS vốn được đánh giá là chỉ bị ảnh hưởng trong ngắn hạn khi mà nhu cầu về nhà ở của Việt Nam hiện vẫn rất lớn.

Nên tìm hiểu kỹ dự án trước khi "xuống tiền"

Để tránh mua phải sản phẩm không đúng với giá trị thực, các chuyên gia vẫn khuyên người mua nhà tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, tính pháp lý của dự án, uy tín, năng lực tài chính của chủ đầu tư. Ngoài ra là các yếu tố như: Phải là dự án nằm ở khu vực có hạ tầng phát triển, mật độ xây dựng thấp, môi trường, không gian sống an toàn cho sức khỏe với cây xanh, công viên…

Trên thực tế, số lượng dự án đáp ứng được hầu hết các tiêu chí trên ở Hà Nội hiện không nhiều. Ngoại trừ những dự án nằm ra hẳn khu vực ngoại thành mới có không gian thoáng đãng, duy chỉ có khu vực Mễ Trì - Mỹ Đình là còn một vài dự án đáp ứng được những tiêu chí trên.

Giám đốc sàn giao dịch BĐS Vạn Phúc (Hà Đông, HN) Nguyễn Tuấn Việt cho hay, quanh khu vực phía Tây, đặc biệt là khu Mỹ Đình - Mễ Trì hiện không có nhiều dự án “hot”. Duy chỉ có dự án The Matrix One là đang được nhiều khách hàng quan tâm, gồm cả những người mua nhà để ở lẫn nhà đầu tư. Tại The Matrix One, tỉ lệ diện tích thông thủy trên diện tích xây dựng (NFA/CFA) chỉ 54% so với các tòa khác lên đến hơn 65% và số lượng căn hộ trên một mặt sàn thấp, chỉ 10 căn/sàn với 7 thang máy/tòa, tốc độ cao đảm bảo được mật độ dân cư thấp, an toàn, vệ sinh môi trường.

Cũng như nhiều dự án khác do MIKGroup phát triển, không gian xanh nội khu của The Matrix One cũng được đặc biệt chú trọng. Ngoài ra, The Matrix One còn được hưởng lợi tuyệt đối từ công viên 14ha nằm ngay trước Dự án với hồ điều hòa, khu thể thao ngoài trời, đường chạy bộ…

“Dự án này có giá bán ở mức không hẳn dễ mua vì chủ đầu tư định hướng là phân khúc cao cấp, nhưng hiện có nhiều khách hàng quan tâm, muốn cận dự án để tiếp nhận thông tin dù chúng tôi chỉ tư vấn online cho khách hàng” -một nhân viên đại lý bán hàng của The Matrix One chia sẻ.