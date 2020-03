BĐS mùa Covid-19: Nhà đầu tư tìm cơ hội "bán kem giữa mùa đông"

Thị trường địa ốc Đà Nẵng - Quảng Nam những tưởng ảm đạm vì dịch Covid-19 nhưng theo giới đầu tư, đó là cơ hội để người dân "giải phóng" tiền nhàn rỗi và chờ băng tan.

Lao đao vì Covid-19, nhà đầu tư vẫn tìm cơ hội từ BĐS

Thị trường tài chính thế giới lẫn Việt Nam đều biến động mạnh do tâm lý lo ngại của nhà đầu tư toàn cầu vì dịch bệnh Covid-19 vẫn đang lây lan tại nhiều nước.

Là kênh đầu tư phản ứng rất nhạy với các diễn biến kinh tế, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự sụt giảm sâu và mạnh nhất kể từ năm 2002 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 có diễn biến ngày càng phức tạp.

Nhiều chuyên gia cho biết, nếu muốn đánh giá chính xác tác động của đại dịch đối với kinh tế Việt Nam, cần phải chờ đến khi dịch bệnh kết thúc. Vì thế, trong ngắn hạn, các nhà đầu tư cần thận trọng chắt lọc thông tin, tránh tâm lý té nước theo mưa khi tham gia đầu tư chứng khoán.

Chao đảo vì dịch Covid-19, BĐS vẫn là kênh được nhà đầu tư quan tâm

Mặc dù chịu những tác động nhất định nhưng giá bất động sản giảm đến mức “khó có thể giảm thêm được nữa” và có dấu hiệu chạm đáy, đây lại là cơ hội tốt nhà đầu tư “xuống tiền” đón đầu thị trường thời kỳ hậu khủng hoảng.

Theo quy luật cung cầu, khi giá bất động sản xuống đến một mức nào đó sẽ hấp dẫn người có nguồn tiền nhàn rỗi, nhất là khi các kênh đầu tư khác không có mức sinh lời cao và lãi suất cho vay giảm.

Đây cũng là thời điểm mà cơ hội cho các nhà đầu tư lướt sóng sẽ ít đi, nhường chỗ cho các nhà đầu tư nhanh nhạy có nhu cầu thực và tầm nhìn dài hạn.

Cùng với đó, cơn sốt đất nền qua đi là thời điểm an toàn hơn bao giờ hết để những nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận cao và bền vững gia nhập thị trường bất động sản tại Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ngoài dịch bệnh Covid-19, sở dĩ bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng bước vào giai đoạn “hạ sốt” do chính quyền các địa phương này đã có nhiều biện pháp chấn chỉnh, xử lý giới đầu cơ bất động sản dùng các chiêu trò đồn thổi nhằm kích giá đất tăng ảo đã tác động xấu đến thị trường bất động sản.

Được biết, trong thời gian gần đây, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều đồng thái xử lý nghiêm các sai phạm về sử dụng đất đai, kinh doanh bất động sản, đồng thời thực hiện biện pháp ngăn chặn đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền trái quy định pháp luật, bán dự án “vịt trời” như đã từng xảy ra trước đây… nhằm bảo đảm minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng lừa đảo, đầu cơ thổi giá bất động sản để thu lợi bất chính. Thậm chí, đối với những trường hợp có dấu hiệu lừa đảo đã yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ hội nào để "bán kem giữa mùa đông"?

Chị Trần Thu Hiền (một nhà đầu tư tại Hà Nội) nhận định, năm 2020, sẽ là năm thị trường của người mua bởi thị trường dịch vụ bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, hàng loạt công ty bất động sản kinh doanh kiểu “chụp giật”, thiếu chuyên nghiệp đã dần bị loại bỏ để nhường chỗ cho các đơn vị hoạt động chuyên nghiệp và hướng đến khách hàng.

“Thêm nữa, trái ngược với khung giá đất theo quy định của nhà nước đang điều chỉnh theo hướng tăng cao, thế nhưng giá đất nền ở Đà Nẵng, Quảng Nam lại đang chạm đáy trong nhiều năm trở lại đây. Tôi đã tìm hiểu kỹ và quyết định “bắt đáy” ở thời điểm này để đón đầu làn sóng đầu tư khi thị trường hồi phục” - chị Hiền cho biết.

Những dự án có cơ sở hạ tầng hoàn thiện ở Đà Nẵng luôn hấp dẫn khách hàng

Còn anh Trần Ngọc Tú (TPHCM) một nhà đầu tư vừa mua liền hai lô đất ở khu đô thị tại Dự án Khu đô thị Đất Quảng Riverside cho biết, giá đất hiện tại đã giảm khoảng 30 – 40 % giá trị so với năm ngoái. Thị trường như chiếc “lò xo” đang bị nén, sẵn có nguồn tiền nhàn rỗi, trong khi các kênh đầu tư khác lại tiềm ẩn rủi ro cao nên tôi quyết định đầu tư vào đất nền.

“Dự án Đất Quảng Riverside nằm trong quy hoạch Hội An Beach Resort, nằm dọc Sông Cổ Cò ( tuyến du lịch sông nước bắt nguồn từ cầu quay sông Hàn (Đà Nẵng) cầu Cửa Đại (Hội An) tạo ra lối đi riêng chạy dọc bờ sông từ Ngũ Hành Sơn vào lòng phố cổ Hội An. Đối với dự án trên, hầu như tất cả nút thắt đối với sự phát triển hạ tầng đã được tháo gỡ. Cả khu đô thị đã xây dựng hoàn thành công trình hạ tầng trọng yếu mà phải mất nhiều năm và kinh phí lớn mới làm được” - Anh Tú chia xẻ.

Còn anh Nguyễn Tuân (ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cho hay, anh vừa mua một lô đất ở khu đô thị Ngọc Dương Riverside (ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) với giá chưa đến 2,5 tỷ đồng.

Theo anh Tuân, thời gian cuối năm 2019, giá đất ở những vị trí đắc địa của khu này có giá trên 30 triệu đồng/m2 nên anh không đủ tiền để mua. “Cách đây vài hôm, tôi nghe thông tin lô đất mà trước tết tôi hỏi giảm giá nên tôi quyết định xuống tiền mua ngay không sẽ không có cơ hội”, anh Tuân nói.

Theo phân tích của anh Tuân thì ở khu đô thị này có vị trí rất đẹp, hồ sơ pháp lý đã hoàn thiện, cơ sở hạ tầng đã xong hơn 90%, giá lại phù hợp. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án này là Công ty Cô phần Đầu tư Phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam thuộc Tập đoàn Đất Quảng. Đây là là một đơn vị có tiếng uy tín bậc nhất nhì ở đây, thường xuyên đóng cho an sinh, xã hội tại địa phương. Do vậy anh không ngần ngại xuống tiền lấy lô đất bấy lâu anh thích mà giờ lại rẻ gần cả tỷ đồng.

Anh Tuân cho rằng, trong thời gian dịch bệnh đang diễn ra, ít người giao dịch nên giá mới xuống như thế. “Nếu tôi không mua đợt này thì cũng không biết đến khi nào mua được lô đất ưng ý như trên”, anh Tuân nói thêm.

Là một trong những thị trường thu hút đông đảo khách du lịch nhất cả nước, những năm qua bất động sản Quảng Nam - Đà Nẵng sở hữu tiềm năng giữ giá, tăng giá tại nhiều vị trí tốt, có lợi thế kinh doanh khách sạn, dịch vụ ăn uống, giải trí phục vụ du khách.

Riêng phân khúc nhà phố hay đất nền được quy hoạch bài bản, đồng bộ, ven sông hay các trục đường lớn đang thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm. Thực tế hiện nay, nhiều dự án sinh thái và resort cao cấp cũng đã hình thành hai bên bờ sông Cổ Cò.

Cùng với đó, dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò có tổng kinh phí khoảng 1.500 tỷ đồng đang được chính quyền tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh thực hiện, mục tiêu thông luồng toàn tuyến sông trước tháng 9/2020, chính quyền và người dân kỳ vọng thay đổi tạo ra không chỉ có ý nghĩa liên kết vùng phát triển kinh tế của hai địa phương, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển thị trường bất động sản.

Khi thị trường có dấu hiệu hồi phục, nhiều người kỳ vọng các dự án bất động sản sẽ sớm được chấp thuận chủ trương đầu tư, hình thành một chuỗi khu đô thị đẳng cấp, tạo hấp lực mới cho thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, đồng thời hình thành một đô thị vệ tinh kết nối với Đà Nẵng, cũng như hứa hẹn mang lại sự sôi động cho toàn thị trường Quảng Nam - Đà Nẵng trong thời gian tới.